Bogotá

Metro de Bogotá: revelan plan para extender la Línea 1 hasta la calle 100 y cambiar la movilidad del norte

La propuesta del consorcio chino constructor plantea ampliar la Línea 1 del Metro de Bogotá hasta la calle 100, con nuevas estaciones y una inversión multimillonaria aún en evaluación.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

21 de mayo de 2026 a las 12:05 p. m.
La propuesta de extender la Línea 1 del Metro de Bogotá hasta la calle 100 sigue en evaluación y contempla nuevas estaciones en el norte de la ciudad.
La propuesta de extender la Línea 1 del Metro de Bogotá hasta la calle 100 sigue en evaluación y contempla nuevas estaciones en el norte de la ciudad. Foto: Composición Semana/ X @Bogota

El consorcio constructor del Metro de Bogotá ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría redefinir la movilidad en la capital.

Se trataría de extender la Primera Línea hasta la calle 100, en el norte de la ciudad.

La iniciativa, aún en fase de evaluación, contempla nuevas estaciones, una ampliación del viaducto y una inversión que superaría los tres billones de pesos.

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Una extensión estratégica para el norte de Bogotá

La posibilidad de que la Primera Línea del Metro de Bogotá se extienda hasta la calle 100 ha dejado de ser una idea lejana para convertirse en una propuesta formal en evaluación.

El proyecto, impulsado como iniciativa privada por el consorcio constructor, liderado por la empresa China Harbour Engineering Company, plantea ampliar el trazado actual más allá de la calle 72.

El objetivo sería el de conectar zonas estratégicas del norte de la capital con el sistema de transporte masivo.

De acuerdo con la información publicada por El Carro Colombiano, la propuesta contempla una extensión significativa del corredor férreo elevado.

Esto abriría la puerta a una reorganización de la movilidad en sectores clave de Bogotá como Chapinero, Barrios Unidos, Suba y Usaquén.

Esto permitiría beneficiar a miles de usuarios diarios, especialmente en el norte de la ciudad, donde la demanda de transporte es alta y depende en gran medida de sistemas como TransMilenio.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es que no se trata de una modificación tradicional del plan original del metro. La Empresa Metro de Bogotá ha señalado que esta iniciativa se encuentra en fase de análisis técnico y de viabilidad, lo que implica estudios sobre su impacto urbano, financiero y operativo.

Inversión millonaria en análisis

Uno de los puntos centrales del debate es el costo de la ampliación.

Las estimaciones preliminares citadas por algunos medios ubican la inversión alrededor de los 3,4 billones de pesos.

Sin embargo, algunas versiones elevan la cifra hasta cerca de 4 billones de pesos, dependiendo del alcance final del proyecto.

El financiamiento y la estructuración de la obra serían definidos si la propuesta avanza a fases posteriores de aprobación y contratación.

A pesar del interés generado, la extensión del metro hasta la calle 100 no está aprobada de forma definitiva.

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Según la Empresa Metro de Bogotá, se trata de una propuesta en evaluación técnica, financiera y jurídica, lo que significa que aún debe superar varias etapas antes de convertirse en obra.

Además, su implementación dependerá de decisiones institucionales y de la estructuración final del modelo de financiación.