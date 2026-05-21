Secretario de Salud de Bogotá habló del caso Yulixa Toloza: contó cuántos sitios clandestinos han cerrado en dos años

El caso de Yulixa Toloza ha despertado gran indignación y tristeza en todo el país después de que se confirmara el hallazgo de su cuerpo. La mujer desapareció tras practicarse una cirugía en un supuesto centro estético en Bogotá y, días después, fue encontrada muerta.

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Gerson Bermont, secretario de Salud de la capital del país, habló en las últimas horas sobre los errores que se cometieron en este hecho y que facilitaron el actuar de los falsos médicos, que ya están detenidos en Venezuela.

El funcionario explicó que la entidad, entre otras cosas, se encarga de vigilar todos los establecimientos que funcionan legalmente. “Esa es nuestra misionalidad”, dijo en diálogo con City Tv.

En ese sentido, enfatizó en que es importante que la ciudadanía denuncie las irregularidades que observan en determinados lugares, ya que esto es lo que les permite atender de manera oportuna cualquier situación.

Yulixa Toloza en un viaje a París, Francia. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

“Nosotros tenemos la obligación de ir hasta allí para hacer inspección, vigilancia y control en donde la ciudadanía nos denuncie”, manifestó.

Además, por medio de controles junto a las alcaldías locales y la Policía buscan establecer la ubicación de estos sitios clandestinos. “Estamos en una ciudad muy grande en la que todos los días esta ilegalidad nos abre establecimientos, nos los corre y esto es una realidad”, apuntó.

Bermont precisó que en los últimos dos años han cerrado 329 sitios que estaban funcionando de manera irregular, con lo que se ha buscado evitar que haya más casos como los de Yulixa Toloza.

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De hecho, en los últimos días y a raiz de este hecho, se han intensificado los operativos en contra de estos lugares, lo que ha permitido cerrar algunos.

Por todo esto, el secretario de Salud le hizo un llamado a los bogotanos para que eviten ingresar a sitios donde encuentren señales de irregularidad y de inmediato denuncien.

“Cuando a usted le diga que es que a una amiga le fue bien, dude un poquito. Cuando usted vaya a un sitio y vea que no cumple con los estándares de salud, dude un poco”, expresó.

Finalmente, le recordó a las personas que en la página web de la Secretaría de Salud se pueden ver todos los sitios que están habilitados y los profesionales que tienen en regla todo para prestar este tipo de servicios.