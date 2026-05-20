Una de las épocas más importantes de la vida de cualquier trabajador es el retiro, esa época donde se dejan de lado las labores y se busca disfrutar de otros espacios y contextos, por esta razón, muchas personas toman la decisión de abandonar las ciudades principales y pasar sus últimos años en municipios más pequeños y tranquilos.

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Un análisis de las condiciones de habitabilidad en el departamento de Cundinamarca compartido por el diario económico Portafolio, determinó cuáles son los tres municipios periféricos a Bogotá que ofrecen las mejores condiciones de seguridad, tranquilidad y clima para la población de la tercera edad que desea trasladar su residencia fuera de la capital colombiana.

La etapa pensional es importante disfrutarla en un lugar cómodo. Foto: Getty Images - supersixer

Dentro de las opciones más comunes están los municipios de tierra caliente, como Fusa, Chinauta, Girardot o Ricaurte, sin embargo, en este ranking no figura ninguno de estos. Esta es la lista de municipios que el estudio ubica a los mejores:

Tabio

Este municipio destaca por su tranquilidad y ritmo de vida calmado. Es un lugar especial para quienes priorizan el contacto con la naturaleza y el aislamiento del ruido urbano. Tabio se presenta como una opción estratégica por su cercanía con la capital, su clima frío y su oferta gastronómica.

Situado a una distancia de 35 kilómetros de la capital, con vías de acceso por la variante Cota o por la Calle 80. Su estilo de vida pausado es idóneo para aliviar parte del estrés asociado a las grandes urbes.

Tabio, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tabio

Sopó

Este municipio cuenta con una arquitectura colonial y un clima templado. Cuenta con una extensión territorial de 111,5 km y se sitúa a 2.650 metros sobre el nivel del mar, una prácticamente igual a la de Bogotá, por esa razón, registra una temperatura promedio de 14 grados centígrados.

Adicionalmente, su distancia menor a 40 km de Bogotá, lo hace relativamente cómodo para cualquier trámite que se requiera. Esta localidad se caracteriza por sus edificaciones de arquitectura colonial y sus parques naturales, destacando el Parque Sopó y la Cabaña Alpina, además, el desarrollo local incluye también una oferta reconocida de postres tradicionales y espacios de recreación.

Municipio de Sopó. Foto: Alcaldía de Sopó

Chía

De las opciones de la lista, es el municipio más cercano a Bogotá. A diferencia de las opciones anteriores, Chía ofrece una transición menos abrupta para quienes pasaron su vida profesional en las grandes ciudades, ya que combina la vida residencial con una infraestructura urbana avanzada.

Con una distancia de entre 15 y 20 km de Bogotá, con accesos por la Autopista Norte y la Avenida Pradilla, dispone de centros comerciales, centros médicos, universidades y restaurantes, garantizando comodidad y servicios de alta cobertura sin la necesidad de residir dentro del núcleo capitalino.