Estos son los lugares de Bogotá para intercambiar las monas del Mundial 2026 de Panini

La fiebre por el álbum oficial del Mundial de 2026 continúa creciendo en Bogotá y ha comenzado a mover a miles de aficionados que buscan completar sus colecciones de Panini a través de intercambios de láminas en distintos puntos de la ciudad.

Centros comerciales, parques y espacios públicos se han convertido nuevamente en escenarios de encuentro para niños, jóvenes y adultos que comparten la tradición de llenar ese libro de stickers.

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En medio del inicio de la cuenta regresiva para la Copa Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá, la práctica conocida popularmente como cambiatón reúne a coleccionistas que buscan reducir costos y avanzar más rápido en el llenado del álbum.

Entre los puntos más frecuentados por aficionados aparecen centros comerciales como Gran Estación, Salitre Plaza, Unicentro, Plaza Imperial, Centro Mayor y Titán Plaza, donde decenas de personas se reúnen especialmente en las tardes y fines de semana para intercambiar láminas repetidas.

Adicionalmente, la marca italiana tiene espacios especiales de compra e intercambio de estos stickers, por lo que es una opción para ir a la fija.

Aparte de las láminas comunes, puede conseguir estos stickers especiales. Foto: Panini

En redes sociales y foros digitales también se gestionan estos encuentros entre coleccionistas. Lugares tradicionales como el centro comercial Caobos, el parque de Pablo VI, Carulla Alhambra y sectores de Cedritos, Colina Campestre, Kennedy y Chapinero son algunos de los que destacan por su amplia variedad de fichas y donde más se concentran coleccionistas del álbum mundialista.

La edición del álbum Panini del Mundial 2026 incluye cerca de 980 láminas y 48 selecciones nacionales, debido al nuevo formato ampliado de la Copa del Mundo.

Completar la colección podría representar una inversión considerable para los aficionados, razón por la cual los intercambios han sido la alternativa predilecta de los colombianos para avanzar en el álbum sin adquirir grandes cantidades de sobres repetidos; además, para muchos, esta es la “verdadera esencia” del álbum.

Aparte de los encuentros presenciales, en internet han surgido plataformas y aplicaciones especializadas para coordinar intercambios entre coleccionistas. Sitios como TruekeLamina, Sticker Checker y Laminapp permiten a los usuarios registrar las láminas que tienen repetidas y las que les faltan para encontrar personas cercanas con quienes realizar cambios.

Imagen de la portada del álbum de la Copa del Mundo 2026. Foto: Colprensa

La expectativa por el Mundial también ha comenzado a reflejarse en otras actividades relacionadas con el torneo.

El distrito anunció recientemente la instalación de pantallas gigantes en parques como El Tunal y Fontanar del Río para seguir los partidos de la Selección Colombia, mientras que diferentes sectores comerciales y turísticos de Bogotá han empezado a preparar ofertas y espacios temáticos alrededor del campeonato.