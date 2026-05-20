¿Vives en estos lugares? Estas son las principales ciudades de Colombia donde se invalidarían las fotomultas tras anuncio de MinTransporte

Durante este martes 19 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte informó sobre la investigación hacia 37 entidades de tránsito ante supuestas irregularidades en las fotomultas del país.

MinTransporte anunció que revocará 5,8 millones de comparendos: 1,5 millones de fotomultas pagadas podrían ser devueltas a ciudadanos

Esto indica que los más de 5,8 millones de comparendos que se realizaron en distintas partes del país serían revocados al detectar casos de inconsistencias en las cámaras de detección automática.

De acuerdo con lo mencionado por la entidad de transporte, se identificaron irregularidades que no cumplían con las condiciones técnicas obligatorias definidas en la Ley 2251 de 2022 junto con la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.

Tras esta investigación, se encontrarían bajo revisión autoridades de tránsito ubicadas en varias ciudades del país que no solamente se verían en la obligación de revocar los comparendos que aplicaron, sino que también devolver la suma de dinero de multas pagadas por los ciudadanos durante los últimos años.

Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla figuran entre las zonas con mayor número de fotomultas. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali / Montaje: Semana

¿Cuáles son las principales ciudades de Colombia que acumulan la mayor cantidad de fotomultas?

Según la información compartida por el Ministerio de Transporte, las ciudades del país que presentan las más grandes cifras de comparendo tras el desarrollo de la investigación fueron:

Calí: Registro de 2,7 millones de comparendos.

Registro de 2,7 millones de comparendos. Medellín: Registro de más de 717 mil comparendos.

Registro de más de 717 mil comparendos. Bogotá: Registro de alrededor de 294 mil comparendos.

Registro de alrededor de 294 mil comparendos. Barranquilla: Registro de más de 131 mil comparendos.

Adicionalmente, la revocación de multas impacta en otras zonas del país, ya sean otras ciudades, o incluso municipios y departamentos de Colombia. Estos son:

Aguachica

Arjona

Atlántico (departamento)

Barrancabermeja

Bello

Cartago

Ciénaga

Corozal

Cundinamarca (departamento)

Fundación

Galapa

Itagüí

La Dorada

Los Patios

Magdalena (departamento)

Montería

Palermo

Palmira

Planeta Rica

Popayán

Puerto Colombia

Sabaneta

San José de Cúcuta

Santa Marta

Santander de Quilichao

Soledad

Turbaco

Valle del Cauca (departamento)

Villa del Rosario

Villavicencio

Yotoco

Yumbo

Zipaquirá

¿Cómo se puede conocer si una fotomulta se encuentra en revisión y de qué manera pedir la devolución?

Los ciudadanos del país que quieran conocer si su fotomulta se encuentra en estado de revisión pueden realizarlo ingresando a la página web del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), donde deberán añadir su número de cédula. o la placa del vehículo.

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En cuanto a la devolución del dinero, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, comentó, en una entrevista con La FM, que las personas deben hacer uso de acciones populares, tales como tutelas o derechos de petición, a los organismos de tránsito que les aplicaron los comparendos.

El proceso de devolución varía según el tipo de procedimiento que realice el ciudadano. De igual manera, la entidad comentó que ofrecerán mayores detalles del procedimiento al público en cuanto finalicen las investigaciones.