¿Cómo tumbar una fotomulta o exigir el reembolso tras el anuncio oficial del Gobierno?

El Ministerio de Transporte anunció ayer que más de 5,8 millones de comparendos serán revocados tras una investigación a 37 organismos de tránsito por supuestas irregularidades en las fotomultas.

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La investigación encontró que no se han cumplido los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio, especialmente el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología.

La decisión de revocar los comparendos incluye devolver el dinero de 1.582.398 multas que ya fueron pagadas por ciudadanos. Además, los organismos investigados recibirán una sanción por el doble del recaudo, es decir, una cifra superior a los $2,1 billones.

MinTransporte reveló que solo en Cali fueron investigados 2,7 millones de comparendos. Las otras ciudades y municipios donde ocurrieron los casos son Medellín, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, señaló que la devolución del dinero se realizará bajo la ley Julián Esteban (2251 de 2022), que establece que las autoridades sancionadas deberán revocar los comparendos que aún no han sido pagados.

“El organismo de tránsito debe cancelar el doble de lo que recaudó y los comparendos que no han sido pagados los tiene que revocar inmediatamente”, explicó Piñeres a La FM.

Las ciudades con mayor número de fotomultas investigadas son Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Foto: Cámara de fotodetección: José Luis Guzman / El País - Fotomulta: cortesía a El País

¿Cómo pedir la devolución?

El funcionario indicó que la devolución del dinero dependerá de cada conductor y no se entregará de forma automática a los afectados. Los interesados tendrán que presentar una acción contra el organismo de tránsito específico que les impuso la multa.

“Yo pensaría que la mejor opción es generar una acción popular donde todos los afectados se unan”, agregó.

Los afectados podrán conocer más sobre las fotomultas cuando la entidad publique en su página web las fechas en las que cada organismo investigado incurrió en irregularidades. Hasta ahora, MinTransporte indicó que las fotomultas investigadas ocurrieron entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024.

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Piñeres aconsejó a los ciudadanos que revisen las herramientas jurídicas para pedir la devolución del dinero y aseguró que algunas de ellas son acciones populares, tutelas o derechos de petición.

“No podría decir cuánto tiempo demoraría (la devolución) porque realmente el tema jurídico no es mi experticia”, finalizó.

El proceso dependerá de qué tipo de acciones se tomen, cuánto tiempo dure el organismo de tránsito en responder y el número de ciudadanos que presenten reclamaciones.

El Ministerio de Transporte indicará más detalles de cómo proceder una vez finalicen las investigaciones. El superintendente recordó a los ciudadanos que las cámaras de fotodetección no son ilegales y que su uso sigue permitido, siempre y cuando sean operadas con los criterios técnicos estipulados.