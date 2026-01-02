Medellín

¿Cómo funciona el nuevo sistema de fotomultas en Medellín?

La nueva estrategia cambia de un esquema sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, informó la Alcaldía.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 2:33 a. m.
Medellín implementa un nuevo modelo de fotomultas.
Medellín implementa un nuevo modelo de fotomultas. Foto: Alcaldía de Medellín

Durante 20 años, los conductores de Medellín conducían con temor a ser sancionados por una fotomulta, el nombre que le dieron al castigo de fotodetecciones por infringir las normas de tránsito.

Sin embargo, eso cambió. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, puso en marcha un nuevo modelo de fotodetección.

“Pasa de un esquema sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, priorizando la protección de la vida por encima de la imposición de multas”, indicó la Alcaldía por medio de un comunicado.

Todo indica que la nueva estrategia incorpora un sistema integral de señalización preventiva en todos los puntos de fotodetección con avisos visibles, demarcación en el pavimento y señalización anticipada.

“El objetivo es informar oportunamente a los conductores y promover comportamientos responsables en la vía. Asimismo, se eliminan sanciones específicas como los cruces en semáforo amarillo y los bloqueos de intersecciones ocasionados por congestión vehicular”, detallaron.

“Queremos recordarle a la ciudadanía que en Medellín dimos un paso muy importante. Este nuevo enfoque prioriza la educación, la transparencia y la prevención. En Medellín, la tecnología está al servicio de la vida y la seguridad vial. Porque queremos tu vida, no tu plata”, señaló el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Pero no son solamente esos cambios, ahora la administración de las fotomultas está a cargo de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU.

“El nuevo modelo permite que el Distrito asuma de manera directa la gestión de los comparendos, las cámaras y la operación del Centro de Control de Tráfico, lo que representa un incremento del 125 por ciento en el ingreso de recursos públicos, alcanzando, aproximadamente, $100.006 millones anuales, los cuales serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura vial, la modernización semafórica, el transporte público y las campañas de educación y seguridad vial”, manifestó la Alcaldía.

Fotomultas en Medellín.
Fotomultas en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Ahora, piden a los medellinenses actualizar sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ingresando a www.runt.gov.co. “Esto garantiza que la información esté actualizada, que los ciudadanos reciban a tiempo las notificaciones oficiales y evita sanciones por desconocimiento”, dijeron.

Por ejemplo, según la Alcaldía, permitirá reforzar las acciones de información y prevención mediante el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas recordando el vencimiento del SOAT y la Revisión Técnico Mecánica.

“Los mensajes de texto se enviarán con una frecuencia de 30, 15, 8 y 1 día antes de la fecha de vencimiento. Esta estrategia, implementada desde noviembre de 2024, ha permitido reducir en más de 11.000 las fotodetecciones asociadas al incumplimiento de estos requisitos obligatorios”, puntualizaron.

Noticias Destacadas