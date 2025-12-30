Tarifas Soat 2026: estos serán los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia

Las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) fueron definidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual determinó los precios que deberán pagar los propietarios de los diferentes vehículos que circulan por las vías del país.

El dato clave sobre los carros híbridos que pocos conocen: en esto se debe fijar si va a comprar uno

No contar con el SOAT dapara comparendo e inmovilización del vehículo. Foto: Foto: Colprensa / El País.

De acuerdo con la entidad, las motos de bajo cilindraje, los taxis y los microbuses tendrán un incremento del 5,17 % frente a los valores de 2025, mientras que para el resto de los vehículos el ajuste será, en promedio, de 0,38 %, según la categoría correspondiente.

Cabe señalar que los precios finales del Soat dependen del tipo de vehículo, su cilindraje, antigüedad y clasificación en el RUNT, por lo que cada propietario deberá revisar la tarifa señalada por la Superfinanciera para 2026.

<b>Categoría de vehículo</b> <b>Valor para 2026</b> <b>Variación</b> Motos de menos de 100 cc $256.300 +5,17 % Motos entre 100 y 200 cc $343.500 +5,17 % Taxis y microbuses (según modelo) $282.100 +5,17 % Carros familiares (menos de 1.500 cc) $443.900 -0,38 % Camionetas (menos de 2.500 cc) $779.100 -0,38 %

¿Nuevos radares de velocidad en Bogotá pueden generar comparendos? Estos son los 11 puntos donde están instalados

La cifra de evasión del SOAT en Colombia supera el 47 %. Foto: Getty Images

Multas por no tener el Soat

Para este año 2026 las multas por no tener este documento quedaron fijadas de la siguiente manera:

Multa económica equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Las autoridades podrán inmovilizar el vehículo y llevarlo a los llamados patios, lo que incrementa el valor de la sanción, pues hay que cubrir los gastos de transporte en grúa y de parqueadero.

Si no se cuenta con Soat y se ve involucrado en un accidente de tránsito, el propietario del vehículo o conductor deberá correr con todos los gastos médicos y materiales, producto del incidente.

Si no tiene el Soat, los involucrados en un accidente se pueden enfrentar a atención médica limitada.

Con la nueva norma, quienes no cuenten con Soat no podrán adelantar el trámite de revisión técnico mecánica, obligatorio para acceder a esta inspección.

¿Qué cubre el Soat y a quiénes ampara?

En caso de accidente de tránsito, el seguro obligatorio cubre a todas los lesionados:

Al conductor.

A los ocupantes particulares.

A los pasajeros (vehículos de servicio público).

A los peatones.

En los casos en que no existe seguro o el vehículo no es identificado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito Ecat, cubre a los lesionados.

Moteros y conductores, 2026 llega con cambio en revisión técnico-mecánica para muchos; deberán alistar el bolsillo

El Soat es obligatorio para cualquier vehículo que circule por el país. Foto: Getty Imágenes

Así mismo, el Soat cubre: