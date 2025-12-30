Vehículos

Tarifas Soat 2026: estos serán los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia

Los precios del Soat incluyen la prima por el seguro, la contribución y la tasa para el RUNT.

Danna Valeria Figueroa Rueda

30 de diciembre de 2025, 11:52 p. m.
Las nuevas tarifas del Soat fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) fueron definidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual determinó los precios que deberán pagar los propietarios de los diferentes vehículos que circulan por las vías del país.

No contar con el SOAT dapara comparendo e inmovilización del vehículo. Foto: Foto: Colprensa / El País.

De acuerdo con la entidad, las motos de bajo cilindraje, los taxis y los microbuses tendrán un incremento del 5,17 % frente a los valores de 2025, mientras que para el resto de los vehículos el ajuste será, en promedio, de 0,38 %, según la categoría correspondiente.

Cabe señalar que los precios finales del Soat dependen del tipo de vehículo, su cilindraje, antigüedad y clasificación en el RUNT, por lo que cada propietario deberá revisar la tarifa señalada por la Superfinanciera para 2026.

<b>Categoría de vehículo</b><b>Valor para 2026</b><b>Variación</b>
Motos de menos de 100 cc$256.300+5,17 %
Motos entre 100 y 200 cc$343.500+5,17 %
Taxis y microbuses (según modelo)$282.100+5,17 %
Carros familiares (menos de 1.500 cc)$443.900-0,38 %
Camionetas (menos de 2.500 cc)$779.100-0,38 %
Accidente de tránsito
La cifra de evasión del SOAT en Colombia supera el 47 %. Foto: Getty Images

Multas por no tener el Soat

Para este año 2026 las multas por no tener este documento quedaron fijadas de la siguiente manera:

¿Qué cubre el Soat y a quiénes ampara?

En caso de accidente de tránsito, el seguro obligatorio cubre a todas los lesionados:

  • Al conductor.
  • A los ocupantes particulares.
  • A los pasajeros (vehículos de servicio público).
  • A los peatones.

En los casos en que no existe seguro o el vehículo no es identificado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito Ecat, cubre a los lesionados.

El Soat es obligatorio para cualquier vehículo que circule por el país. Foto: Getty Imágenes

Así mismo, el Soat cubre:

  • Atención inicial de urgencias y atención de urgencias.
  • Hospitalización.
  • Suministro de material médico quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis.
  • Suministro de medicamentos.
  • Tratamientos y procedimientos quirúrgicos.
  • Servicios de diagnóstico.
  • Rehabilitación.

