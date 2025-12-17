¿Nuevos radares de velocidad en Bogotá pueden generar comparendos? Estos son los 11 puntos donde están instalados

La Secretaría de Movilidad de Bogotá puso en funcionamiento nuevos dispositivos enfocados en informar a los conductores sobre el exceso de velocidad en tiempo real y, de esta forma, disminuir los riesgos de accidentes de tránsito por exceso de velocidad.

Los nuevos paneles informativos de velocidad están instalados en 11 puntos diferentes de la ciudad. Foto: Secretaría de Movilidad / API

Se tara de once nuevos paneles informativos de velocidad fijos y cuatro paneles móviles, herramientas pedagógicas y preventivas que alertan en tiempo real a los conductores cuando superan los límites permitidos, sin generar sanciones.

Estos dispositivos registran la velocidad de los vehículos y la muestran en una pantalla junto con la placa, alertando a los conductores cuando exceden la velocidad máxima permitida, que en vías principales es de 50 kilómetros por hora. La medida busca generar conciencia y promover una conducción responsable.

“Esta es una medida completamente informativa y preventiva, que promueve la corresponsabilidad de los conductores para que nuestras vías sean más seguras. En puntos donde hemos identificado esta problemática alertamos a los conductores para que sean ellos mismos quienes quiten el pie del acelerador cuando circulan a velocidades riesgosas”, manifestó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Dónde están instalados los paneles informativos de velocidad en Bogotá

Los paneles informativos de velocidad se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad donde se registra exceso de velocidad, definidos a partir de un análisis técnico que permitió identificar corredores de alta circulación con comportamientos reiterados de conducción riesgosa.

Estudio de la Universidad Johns Hopkins reveló que el 39% de los conductores en Bogotá exceden los límites de velocidad Foto: Secretaría de Movilidad

Adicionalmente, y con este mismo criterio, los cuatro paneles móviles irán cambiando de ubicación, de acuerdo a las zonas que vayan requiriendo esta intervención.

Los paneles fijos están ubicados así:

Calle 26 con Carrera 69 (sentido occidente-oriente).

(sentido occidente-oriente). Calle 26 con Carrera 70 (sentido oriente-occidente).

(sentido oriente-occidente). Calle 26 con Carrera 50 (sentido oriente-occidente).

(sentido oriente-occidente). Calle 26 con Carrera 51 (sentido occidente-oriente).

(sentido occidente-oriente). Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 97 (sentido norte-sur).

(sentido norte-sur). Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 98 (sentido sur-norte).

(sentido sur-norte). Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido norte-sur).

(sentido norte-sur). Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido sur-norte).

(sentido sur-norte). Autopista Norte con Calle 136 (sentido norte-sur).

(sentido norte-sur). Autopista Norte con Calle 134A (sentido sur-norte).

(sentido sur-norte). Autopista Norte con Calle 83 (sentido sur-norte).

De acuerdo con las más recientes mediciones sobre factores de riesgo vial de la Universidad Johns Hopkins, en Bogotá el 30 % de los conductores excede los límites de velocidad, una conducta que pone en riesgo la vida de conductores, ciclistas y peatones.

¿Nuevos radares de velocidad pueden generar multas?

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó a la ciudadanía que estos paneles no generan órdenes de comparendo y reitera el llamado a respetar los límites de velocidad.

La Secretaría de Movilidad confirmó que estos dispositivos no pueden generar órdenes de comparendo. Foto: Colprensa - Camila Díaz / Semana / Montaje Semana

Los paneles informativos de velocidad hacen parte de la estrategia definida en el Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) y del Plan de Gestión de la Velocidad, un conjunto de acciones articuladas de infraestructura, control, pedagogía y comunicaciones con el cual se han logrado evitar 15 muertes en lo corrido del año.

“Este plan es un conjunto de acciones de infraestructura, control, pedagogía y comunicaciones, que está demostrando ser efectivo para que más personas respeten el límite de velocidad y, así, se reduzca el número de muertos y heridos en las vías”, explicó la Secretaría de Movilidad.