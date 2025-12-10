Ex CEO de Stellantis, que pronosticó caída en ventas de Tesla, lanzó oscura predicción para Europa: ¿la salvación vendrá de China?

La industria automotriz china sigue avanzando a un ritmo desenfrenado, lo cual ha puesto contra las cuerdas a algunos de los grandes fabricantes del resto del mundo.

La avanzada tecnología china sigue conquistando el mercado automotriz europeo. | Foto: VCG via Getty Images

Tecnología de punta, altos niveles de producción, eficientes cadenas de suministro y precios cada vez más bajos que asfixian a quienes no pueden igualarlos son algunos de los aspectos que los han llevado a conquistar mercados que antes eran dominados por otros.

En este sentido, se han conocido las declaraciones del ex CEO de Stellantis, el portugués Carlos Tavares, quien entregó un duro pronóstico sobre el futuro que tendrá la industria en los próximos años.

Tavares, que lideró uno de los grupos de fabricantes de automóviles más importantes del mundo, predijo que en unos cinco años las compañías chinas podrían haber ganado terreno, al punto de tener una participación del consumo europeo de 10 %, algo que podrían desencadenar en el cierre o la compra, por parte de los asiáticos, de al menos 10 fábricas en territorio del viejo continente.

La voz de Tavares tiene peso en la industria, no solo por su experiencia al frente de Stellantis, sino porque en el pasado habló sobre lo que está pasando hoy con Tesla; había señalado que la firma enfrentaría caída en ventas y sería superada por la poderosa BYD.

En esta oportunidad, desde una conferencia económica desarrollada en Portugal, Tavares pronosticó un duro futuro para los europeos, declaraciones que fueron recogidas por el medio especializado Autoplus.

Según el ejecutivo, el error de Europa ha sido centrarse en una solo opción de vehículos para el futuro, como lo son los impulsados por motores eléctricos.

Los fabricantes europeos podrían perder terreno frente al poderío chino. | Foto: 123RF

Para Tavares, esto fue “un error monumental”, pues según dijo, la estrategia ideal era haber establecido ciertos objetivos de emisiones y dejar que los constructores acomodarán su portafolio y opciones para cumplirlos a su manera.

El experto aseguró que la decisión de presionar para prohibir la venta de autos a combustión a partir de 2035 terminó por impulsar la llegada de marcas china al territorio europeo.

“[Europa adoptó] una línea ideológica que, como resultado, ha abierto las puertas de par en par a las marcas chinas”, aseguró Tavares.

De igual forma, dijo que en un futuro muy cercano las marcas de origen chino estarían en la capacidad de apoderarse del 10 % del mercado automotor en Europa.

Según las cuentas, las firmas del gigante asiático podrían estar vendiendo un poco más de 1,5 millones de unidades al año en suelo europeo, lo que en los cálculos de Tavares equivale a “diez fábricas europeas que están perdiendo su razón de ser”.

Los fabricantes chinos podrían vender 1,5 millones de vehículos en Europa, un 10 % del mercado. | Foto: Getty Images

El exdirector de Stellantis fue más allá y puso sobre la mesa un panorama bastante agitado en el que pronostica cierre de plantas de producción, manifestaciones y tensión social, acciones que serán enfriadas, según él, con la inversión china, la cual servirá de salvadora gracias a “la inversión desde Pekín, con sus euros y sus promesas de mantener el empleo”.