Vehículos

Multas y sanciones: ¿Qué pasa si deja su carro abandonado en una calle de Cali?

Habitantes de la ciudad denunciaron la presencia de vehículos en aparente estado de abandono, lo cual estaría afectando la movilidad y el uso del espacio público.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

24 de marzo de 2026, 9:27 a. m.
¿Cómo funcionan las multas en contra de los conductores que dejan sus carros abandonados?
¿Cómo funcionan las multas en contra de los conductores que dejan sus carros abandonados? Foto: El País / Montaje: Semana

El uso del espacio público en la ciudad de Cali, especialmente en zonas residenciales donde el parqueo indebido o prolongado genera tensiones entre los habitantes de los sectores afectados. Este fenómeno, que no es nuevo, ha impulsado dinámicas sociales y proyectos con el fin de atacar los inconvenientes que se pueden producir, sin embargo, siguen habiendo casos que incomodan a la ciudadanía.

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En ese contexto, El País recopiló una serie de denuncias por vehículos abandonados en la capital del Valle del Cauca, particularmente en sectores donde la infraestructura vial es limitada y depende de una adecuada rotación de vehículos para garantizar la movilidad.

Fotodenuncia: Carros mal parqueados sobre la vía, presuntamente abandonados en la Calle 48  entre cr 49 y 50.
Carros mal parqueados sobre la vía, presuntamente abandonados, molestan a la ciudadanía en varios barrios de Cali. Foto: José Luis Guzmán. El País

Uno de los casos recientes se presenta en el barrio El Vallado, donde residentes reportaron la presencia de dos automotores que permanecen desde hace meses en la vía pública, generando dificultades para el tránsito. La situación ocurre en la Calle 56 con Carrera 39B, frente a viviendas cercanas a zonas deportivas del sector.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio regional, los vehículos no solo presentan aparentes condiciones de abandono, sino que además están mal ubicados, lo que reduce el espacio disponible para la circulación vehicular. “No creemos que los vayan a mover porque están en el lugar desde el año pasado y nadie responde por ellos”, señaló uno de los habitantes del sector.

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Además del impacto en la circulación, los residentes advierten que la ocupación prolongada del espacio público genera incomodidades adicionales, como la dificultad para parquear y transitar en una vía que, aunque residencial, mantiene flujo constante de vehículos.

El caso de El Vallado no es aislado. Días antes, se reportó una situación similar en el barrio Alto Jordán, donde un vehículo lleva más de un año sin ser movido, afectando la movilidad en una vía clave del sector. De manera paralela, en el barrio Mariano Ramos, habitantes han denunciado la presencia de al menos siete vehículos estacionados durante largos periodos, lo que, según indican, restringe el tránsito y podría convertirse en un foco de inseguridad.

En los patios de tránsito de Cali, se encuentran más de 19 vehículos abandonados, entre motos y carros. Ya no hay espacio para más. 11 de febrero de 2025. Foto Jorge Orozco / El País.
La multa por abandonar un vehículo asciende a las 633.232 pesos, sin contar el valor de los patios y la grúa. Foto: Jorge Orozco

Multa por dejar su carro abandonado

En Colombia se considera el dejar un vehículo “abandonado” como un mal parqueo o estacionamiento en zona prohibida. Por esta razón, el dueño será recibirá la infracción C02, lo que genera una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo (grúa y patios).

Además, para recuperar el vehículo es necesario subsanar la causa que originó la inmovilización y estar a Paz y salvo con la obligación generada por servicios de parqueadero y grúa.

Los vehículos oficialmente abandonados, que se encuentren en un estado precario, se destinan a chatarrización. Por otra parte, entidades públicas y privadas realizan subastas públicas regularmente, en las que se rematan estas unidades.