‘Mi Cali Bella’: importante estrategia de recuperación del espacio público en la ciudad

Un importante programa ha llamado la atención en la ciudad de Cali. Este programa, denominado “Mi Cali Bella”, funciona de manera articulada junto con la Alcaldía de Cali y busca que se recuperen distintos espacios públicos de la ciudad.

Esto se da gracias a las jornadas de embellecimiento que se adelantan constantemente, en las que se intervienen distintas calles, barrios, parques o cualquier otro espacio público que necesite algún tipo de intervención.

Programa de embellecimiento urbano "Mi Cali Bella". Foto: Alcaldía de Cali

Según lo que se informa desde fuentes oficiales, recientemente se realizó una jornada en la Avenida Ciudad de Cali, en el tramo comprendido entre la carrera 1 y la carrera 1A-6. Esta jornada se adelantó con la ayuda de Fernando Grillo Rubiano, secretario de Gobierno, distintos ciudadanos y también contó con el apoyo de funcionarios de la Alcaldía Distrital.

Anteriormente, el director técnico de la Uaesp mencionó que “Recuperar a Cali no es solo hacer obras: es trabajar articulados con la comunidad y las juntas administradoras locales (JAL), para devolverles calidad de vida y espacios dignos”.

Además, este tipo de intervenciones también ayuda a que mejore la calidad de vida de los habitantes de los diferentes sectores que han tenido estas jornadas.

Del mismo modo, es importante que desde la comunidad se adelanten estrategias de cuidado preventivo para evitar el deterioro de las diferentes infraestructuras presentes en la capital vallecaucana.

La responsabilidad ciudadana es uno de los pilares más importantes para el cuidado del entorno. El asesor de despacho del alcalde, Milton Castrillón, precisó: “el tramo 1 de la Avenida Ciudad de Cali ya está recuperado completamente en su infraestructura vial, se están poniendo bonitos los andenes y las zonas verdes; se está generando calidad de vida en un espacio deportivo, recreativo y cultural para los habitantes de la Comuna 6 y para todos los visitantes”.

Cali es una ciudad que atrae una cantidad importante de turistas cada año, y es de suma importancia cuidarla para que se siga incentivando el turismo hacia La Sucursal del Cielo.

Embellecimiento del espacio público en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Anteriormente también se realizaron jornadas en la avenida 4 norte entre las calles 47 y 70, así como en la avenida 6 norte entre las calles 25 y 18. En estas jornadas se recogieron cerca de 70 metros cúbicos de residuos, se realizó el corte de césped, la limpieza de corredores y separadores, y también se adelantaron labores de sensibilización ciudadana.

De acuerdo con lo que indica la Alcaldía, “los ‘Promotores Mi Cali Bella’ desempeñan un rol crucial en las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad, basando su gestión en tres pilares fundamentales: pedagogía, cuidado del espacio público y embellecimiento”.