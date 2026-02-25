Cali

Ni El Peñón ni Ciudad Jardín: el barrio tradicional de Cali que está renaciendo por su impresionante transformación

Este sector es uno de los más tradicionales de la ciudad por su conexión con la salsa.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

25 de febrero de 2026, 11:41 a. m.
Barrio histórico atraviesa un proceso de transformación que impresiona
Barrio histórico atraviesa un proceso de transformación que impresiona

La ciudad de Cali, además de ser conocida como la capital mundial de la salsa, es una urbe con numerosos barrios tradicionales que han formado parte del desarrollo histórico y cultural de la capital vallecaucana. Sectores como El Peñón y Ciudad Jardín han sido emblemas residenciales y comerciales de la ciudad durante décadas, aunque la atención pública también se ha centrado en otras zonas, especialmente en aquellas que han experimentado procesos de renovación urbana y comunitaria en los últimos años.

Cali ha promovido estrategias de transformación urbana orientadas tanto a mejorar los espacios públicos como a reactivar los sectores populares mediante proyectos de infraestructura, recuperación de equipamientos y generación de encuentros comunitarios. En muchos casos, esto se ha logrado con la participación de líderes locales que han trabajado junto con la administración municipal para dar nuevas funciones a lugares tradicionales, preservando la identidad de cada barrio.

El renacimiento del Barrio Obrero

Ubicado en el corazón de Cali, el Barrio Obrero es uno de los sectores más antiguos de la ciudad y ha sido históricamente asociado con la cultura salsera, gracias a la concentración de academias de baile, bares y clubes donde este ritmo se vive cotidianamente. No obstante, el barrio también ha enfrentado retos urbanos, como el deterioro de la infraestructura, la inseguridad y la falta de espacios públicos adecuados.

La articulación entre la Alcaldía de Cali, la EDRU y el sector privado permite potenciar el impacto social de las obras en el barrio Obrero.
La articulación entre la Alcaldía de Cali, la EDRU y el sector privado permite potenciar el impacto social de las obras en el barrio Obrero.

La Alcaldía de Cali y la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) están ejecutando un ambicioso proceso de transformación en el Barrio Obrero, que combina obras físicas con iniciativas ciudadanas para renovar este tradicional sector. El proceso incluye intervenciones en la infraestructura urbana, recuperación de espacios públicos y consolidación de lugares de encuentro cultural, con el fin de reforzar la identidad salsera y comunitaria del barrio.

Entre las mejoras físicas destacan la renovación de andenes, espacios peatonales, zonas verdes y fachadas, con el objetivo de hacer del barrio un lugar más seguro, accesible y atractivo tanto para residentes como para visitantes. La transformación también contempla la creación de espacios culturales destinados a promover la salsa y otras expresiones artísticas propias del patrimonio urbano de Cali.

La renovación urbana del barrio Obrero es destacada por Young Hoon Kwaak, renombrado urbanista surcoreano y figura clave de la transformación del país asiático entre 1953 y 1996.
La renovación urbana del barrio Obrero es destacada por Young Hoon Kwaak, renombrado urbanista surcoreano y figura clave de la transformación del país asiático entre 1953 y 1996.

Según el más reciente reporte de la Alcaldía, el avance de las obras supera el 50 %. Además, la directora del EDRU, Diana Barbosa, destacó con orgullo la acogida que ha tenido esta transformación en el sector: “Me atrevería a decir que el 90 % de la gente está contenta con el proyecto, lo entiende, lo asume; todo el tiempo se los hemos manifestado, les hemos comunicado desde todos los niveles de la administración cómo vamos”.

El Barrio Obrero ha sido históricamente uno de los epicentros de la salsa en Cali. En sus calles y establecimientos se han generado movimientos de baile, academias reconocidas y encuentros sociales donde este género musical ha sido protagonista durante décadas. Aunque otros barrios de la ciudad también albergan espacios salseros, el Obrero se distingue por su arraigo histórico con la música, siendo punto de referencia para quienes quieren experimentar la salsa en su forma más tradicional y visceral.

