Cali

Cali sigue haciendo historia en el mundo de la salsa: hace importante participación en carnaval de Puerto Rico

Cali participó en el Carnaval de Ponce de Puerto Rico, logrando llevar su cultura salsera a uno de los países más importantes para este género musical.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

23 de febrero de 2026, 9:54 a. m.
La ciudad de Cali, posicionándose dentro del espectro internacional de la salsa. Foto: Jorge Orozco / El País

Una de las ciudades con mayor cultura musical en Colombia es Cali, capital del Valle del Cauca, y recientemente ha logrado conquistar un hito que la posiciona internacionalmente como uno de los lugares culturales para la salsa más importantes.

Los mejores lugares para bailar y escuchar salsa en Cali

Cali participó en el Carnaval de Ponce, en la isla de Puerto Rico, una ciudad reconocida por ser cuna de leyendas de este género musical.

En medio de esa participación, Cali también logró avanzar en la construcción de la Ruta Americana de la Salsa. Allí se ratificaron alianzas institucionales para seguir avanzando en la estructuración de un entramado cultural y de circulación artística en el continente.

Participación de Cali en Carnaval de Ponce en Puerto Rico. Foto: Alcaldía de Cali

Toda esta participación se dio gracias a una articulación entre la Secretaría de Cultura Distrital y la Oficina de Relaciones y Cooperación.

De igual manera, contó con la participación de Rosachely Rivera Santana, secretaria de Estado de Puerto Rico, y de Marlese Sifre, alcaldesa de Ponce.

Este entramado cultural y la estrategia denominada “Ruta Americana de la Salsa” han sido una iniciativa promovida desde la Alcaldía de Cali, en cabeza de Alejandro Éder, con el objetivo de posicionar a Cali dentro del espectro internacional que se interesa por la cultura salsera.

En un comunicado difundido por la Alcaldía de Cali se afirma que, con la Ruta Americana de la Salsa, también se “ha venido posicionando a la capital vallecaucana como un nodo articulador dentro del ecosistema salsero internacional, conectando ciudades, industrias culturales, procesos de investigación y comunidades que mantienen viva esta manifestación”.

Salsa desde Cali para todo el mundo

Además, esto ayuda en materia económica: con la llegada de nuevos turistas a raíz de estas iniciativas, distintos sectores como el hotelero y el gastronómico podrían tener beneficios significativos.

La secretaria de Cultura Distrital, Leydi Higidio, ha mencionado que: “Con Puerto Rico, en articulación con las ciudades de Arecibo y Ponce, se consolida una agenda cultural que fortalece los lazos históricos de la salsa en el continente. La presencia de Cali en el carnaval ponceño fortaleció un nodo estratégico de la ‘Ruta América de la Salsa’, una apuesta que busca conectar territorios, artistas, industrias culturales y públicos alrededor de un patrimonio vivo que nos une como región”.

El Salsódromo, desfile inaugural de la Feria de Cali, en su versión número 68, no lo paró ni la lluvia, y con cerca de 32 mil personas dio inicio a la que es considerada la festividad más importante de los caleños. Este año con propios y turistas que, incluso bajo la lluvia, se agolparon en el sardinel y en las graderías dispuestas en la Autopista Suroriental para celebrar, bailar y reafirmar que Cali es la capital mundial de la salsa. Foto Jorge Orozco
La capital vallecaucana se caracteriza por su cultura salsera. Foto: Jorge Orozco / El País

Además, la funcionaria precisó que Ciudad de Panamá también hace parte del proyecto: “En este proceso ya se integra la Ciudad de Panamá y avanzamos en conversaciones con otros territorios de América para ampliar esta red”.

El Carnaval de Ponce es una celebración cultural con una trayectoria que supera los 150 años de historia. Además, es una de las festividades más importantes de Puerto Rico, donde la cultura y la música se convierten en elementos diferenciadores y hacen de este un escenario de suma importancia dentro de la cultura puertorriqueña.

