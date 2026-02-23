Cali

‘Ranking’ de los barrios en Cali que debe recorrer para saber por qué es la capital mundial de la salsa

La Sucursal del Cielo es uno de los epicentros del género, por eso, conocer estos lugares es una experiencia imperdible para cualquier salsero.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

23 de febrero de 2026, 10:14 a. m.
Cali es uno de los escenarios importantes del género a nivel mundial.
Cali es uno de los escenarios importantes del género a nivel mundial.

La salsa, más que un género musical, ha sido un elemento cultural definitorio de la ciudad de Cali. Este ritmo, que combina influencias afroantillanas, pachangueras y populares, ha echado raíces profundas en la vida social y urbana de la ciudad desde mediados del siglo XX, cuando llegó a través de emisoras y migraciones culturales hasta instalarse como parte del ADN caleño.

Cali sigue haciendo historia en el mundo de la salsa: hace importante participación en carnaval de Puerto Rico

Para entender por qué se dice que Cali es la capital mundial de la salsa, es necesario recorrer estos barrios, los cuales han albergado históricamente la vida musical y nocturna de la ciudad. Un análisis hecho por Planeta Salsa destaca que la rumba y la música se ha expandido a lo largo de diversos sectores urbanos de Cali, por lo que visitar estos puntos es clave para entender realmente el sentir detrás de este género.

Comenzando por el Barrio Obrero, que es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, ya que es considerado como la cuna histórica de la salsa caleña, siendo reconocido por su cantidad de academias de baile, bares y discotecas donde la música nunca se detiene. Aquí se encuentran sitios icónicos como La Matraca y La Topa Tolondra, que han sido referentes de la escena local durante décadas.

Un bafle sobre el andén y una conga marcan el inicio de Salsa a la Calle.
En una esquina de Cali, la salsa vuelve a sonar sin tarima ni permisos, como en sus orígenes.

No obstante, el medio especializado en el género hace énfasis en que la salsa va mucho más allá del Obrero, debido a que el “fenómeno salsero” se expandió a otros barrios con fuerte presencia musical.

El barrio San Nicolás es un ejemplo de diversión y disfrute, en el que destacan espacios como Grill San Nicolás, Honka Monka y El Chorrito Musical, que consolidaron una ruta de bares y clubes donde los ritmos afroantillanos resonaban entre bailarines y melómanos.

El barrio Popular tiene un rol significativo, con lugares emblemáticos como El Maizalito y Oro Negro, y figuras locales que contribuyeron al tejido cultural vinculado al baile y la música.

Meléndez es otro barrio con una fuerte presencia salsera, con establecimientos como El Aguacate, El Jardín y La Chica de Rojo, lugares que se convirtieron en epicentros sociales donde la música, la comunidad y la fiesta eran parte inseparable de la identidad urbana.

El Salsódromo, desfile inaugural de la Feria de Cali, en su versión número 68, no lo paró ni la lluvia, y con cerca de 32 mil personas dio inicio a la que es considerada la festividad más importante de los caleños. Este año con propios y turistas que, incluso bajo la lluvia, se agolparon en el sardinel y en las graderías dispuestas en la Autopista Suroriental para celebrar, bailar y reafirmar que Cali es la capital mundial de la salsa.
La salsa es la mayor expresión cultural de la ciudad de Cali. Foto Jorge Orozco. Foto: Jorge Orozco / El País

Finalmente, Juanchito, ubicado al sur del río Cauca, se consolidó como uno de los lugares más representativos de la rumba salsera desde la década de 1970. Sus establecimientos, como El kiosco Agapito y Juan Pachanga recibieron la visita de grandes figuras de la salsa como Héctor Lavoe y Alfredo de la Fe, convirtiendo este barrio en un carnaval permanente y en un símbolo de la música caleña en el mundo.

Además de recorrer estos barrios y espacios, la experiencia cultural en Cali incluye visitas al Museo de la Salsa Jairo Varela, dedicado al fundador de Grupo Niche y a la historia del género, y la participación en academias de baile local como Swing Latino, Son de Luz y Rucafé, donde se enseñan los pasos tradicionales del estilo caleño.

