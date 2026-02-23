‘Ranking’ de los barrios en Cali que debe recorrer para saber por qué es la capital mundial de la salsa

La salsa, más que un género musical, ha sido un elemento cultural definitorio de la ciudad de Cali. Este ritmo, que combina influencias afroantillanas, pachangueras y populares, ha echado raíces profundas en la vida social y urbana de la ciudad desde mediados del siglo XX, cuando llegó a través de emisoras y migraciones culturales hasta instalarse como parte del ADN caleño.

Para entender por qué se dice que Cali es la capital mundial de la salsa, es necesario recorrer estos barrios, los cuales han albergado históricamente la vida musical y nocturna de la ciudad. Un análisis hecho por Planeta Salsa destaca que la rumba y la música se ha expandido a lo largo de diversos sectores urbanos de Cali, por lo que visitar estos puntos es clave para entender realmente el sentir detrás de este género.

Comenzando por el Barrio Obrero, que es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, ya que es considerado como la cuna histórica de la salsa caleña, siendo reconocido por su cantidad de academias de baile, bares y discotecas donde la música nunca se detiene. Aquí se encuentran sitios icónicos como La Matraca y La Topa Tolondra, que han sido referentes de la escena local durante décadas.

En una esquina de Cali, la salsa vuelve a sonar sin tarima ni permisos, como en sus orígenes. Imagen de referencia. Foto: Especial para El País / Salsa a la calle

No obstante, el medio especializado en el género hace énfasis en que la salsa va mucho más allá del Obrero, debido a que el “fenómeno salsero” se expandió a otros barrios con fuerte presencia musical.

El barrio San Nicolás es un ejemplo de diversión y disfrute, en el que destacan espacios como Grill San Nicolás, Honka Monka y El Chorrito Musical, que consolidaron una ruta de bares y clubes donde los ritmos afroantillanos resonaban entre bailarines y melómanos.

El barrio Popular tiene un rol significativo, con lugares emblemáticos como El Maizalito y Oro Negro, y figuras locales que contribuyeron al tejido cultural vinculado al baile y la música.

Meléndez es otro barrio con una fuerte presencia salsera, con establecimientos como El Aguacate, El Jardín y La Chica de Rojo, lugares que se convirtieron en epicentros sociales donde la música, la comunidad y la fiesta eran parte inseparable de la identidad urbana.

La salsa es la mayor expresión cultural de la ciudad de Cali. Foto Jorge Orozco. Foto: Jorge Orozco / El País

Finalmente, Juanchito, ubicado al sur del río Cauca, se consolidó como uno de los lugares más representativos de la rumba salsera desde la década de 1970. Sus establecimientos, como El kiosco Agapito y Juan Pachanga recibieron la visita de grandes figuras de la salsa como Héctor Lavoe y Alfredo de la Fe, convirtiendo este barrio en un carnaval permanente y en un símbolo de la música caleña en el mundo.

Además de recorrer estos barrios y espacios, la experiencia cultural en Cali incluye visitas al Museo de la Salsa Jairo Varela, dedicado al fundador de Grupo Niche y a la historia del género, y la participación en academias de baile local como Swing Latino, Son de Luz y Rucafé, donde se enseñan los pasos tradicionales del estilo caleño.