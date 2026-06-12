El Coliseo Iván de Bedout se transforma: Medellín anuncia su gran ‘fan zone’ para ver los partidos del Mundial 2026

La Alcaldía de Medellín anunció la habilitación del Coliseo Iván de Bedout para que los ciudadanos puedan seguir los partidos de la Selección Colombia durante su participación en el Mundial de Fútbol 2026, mediante la instalación de pantallas gigantes en el escenario.

La iniciativa busca convertir uno de los recintos deportivos más emblemáticos de la ciudad en un punto de encuentro para los aficionados que deseen vivir la experiencia mundialista de manera gratuita.

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Según informó la administración distrital, el lugar contará con transmisión en vivo de los encuentros de la Tricolor, además de actividades complementarias. La estrategia hace parte de las denominadas fan zones, espacios diseñados para reunir a los aficionados en torno al evento deportivo más importante del momento.

Estas zonas serán habilitadas cuatro horas antes de cada partido y permanecerán abiertas durante las dos horas posteriores a la finalización de cada encuentro.

La medida permitirá que amigos, familias y parejas disfruten de los partidos en compañía sin necesidad de desplazarse a establecimientos privados o permanecer en sus hogares. Además de las transmisiones, la Alcaldía brindará una programación con actividades recreativas, culturales y de entretenimiento para fortalecer el ambiente festivo.

La capital antioqueña se suma así a otras ciudades del país que han implementado estrategias similares para acercar el Mundial a la ciudadanía. En Cali, por ejemplo, la administración distrital anunció la instalación de pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad, además de habilitar una tribuna salsera que estará disponible durante todo el torneo.

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Estos puntos de encuentro buscan promover la convivencia ciudadana, el uso adecuado del espacio público y el disfrute seguro de los partidos. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para respetar las normas de convivencia y seguir las recomendaciones de seguridad durante cada jornada.

Con esta iniciativa, Medellín espera convertirse en uno de los principales escenarios de celebración para los aficionados de la Selección Colombia, que aspiran a una destacada participación en la máxima cita del fútbol mundial.

Uno de los principales objetivos de estos espacios es propiciar el disfrute de los encuentros en un ambiente de tranquilidad, ofreciendo a la ciudadanía lugares de integración donde puedan sentirse seguros y vivir plenamente la experiencia del torneo.

El éxito de la medida dependerá del comportamiento de los asistentes, quienes tendrán el reto de preservar el orden público y demostrar que la pasión por el fútbol es compatible con el respeto por el entorno y la sana convivencia.