Proyectan incremento de turistas internacionales en Medellín en vacaciones de mitad de año

Medellín es uno de los destinos vacacionales más atractivos de Colombia, gracias a su oferta turística, cultural, gastronómica y de entretenimiento.

De acuerdo con las proyecciones del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento de Medellín (SITE), basadas en información de Migración Colombia, entre el próximo 16 de junio y el 6 de julio de 2026 ingresarían entre 128.000 y 136.000 pasajeros de otros países a través del aeropuerto internacional José María Córdova.

“Esta cifra representaría un crecimiento del 4.8 % frente a 2025, cuando se registraron cerca de 126.000 pasajeros durante el mismo periodo”, indicó la Alcaldía de la capital antioqueña.

“Las vacaciones de mitad de año son una de las temporadas más importantes para el turismo de Medellín, no solo por el incremento en la llegada de visitantes, sino, también, por el impacto positivo que generan en la economía local y en miles de familias que dependen de esta actividad. Estas proyecciones reflejan la confianza que los viajeros tienen en la ciudad y nos motivan a seguir fortaleciendo una oferta turística diversa, sostenible y de alta calidad”, afirmó la secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López Acosta.

Así es el pueblo apodado ‘cuna de la raza paisa’ en Antioquia, una reliquia de estilo colonial rodeada de montañas y ríos

Las proyecciones del SITE indican, además, que el gasto turístico durante esta temporada podría alcanzar los 88.2 millones de dólares, “un crecimiento del 14.5 % frente al año anterior, consolidando a este sector como uno de los que más aporta a la dinamización económica y al posicionamiento en el escenario nacional e internacional. En materia de alojamiento, las estimaciones indican que la ocupación hotelera de Medellín podría ubicarse entre el 59 % y el 65 %, durante junio y julio”.

Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín API

“Este comportamiento refleja la capacidad del sector para responder a la demanda de visitantes y ratifica la confianza que los viajeros depositan en la ciudad como destino para sus vacaciones. Según datos del SITE, los principales países de procedencia de los visitantes son Estados Unidos (36,58 %), Panamá (15,35 %), República Dominicana (9,54 %), México (8,09 %) y España (6,81 %)”,subrayó.

Los cinco pueblos más tranquilos de Antioquia para desconectarse y descansar, según la IA

Entre los motivos más usuales de viaje se destacan las vacaciones, con el 69 %, seguidos por la visita a familiares y amigos (17,8 %), los negocios (7,8 %), los tratamientos médicos (2 %), los congresos (1,2 %), la educación (0,7 %) y el turismo deportivo (0,5 %).