El país de Latinoamérica que es cada vez más buscado para viajes internacionales; ocupa el segundo lugar en el continente

Brasil es el segundo destino más buscado de América para viajes internacionales, solo superado por Estados Unidos, con un aumento del 29% en el volumen de búsquedas entre mayo de 2025 y abril de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según un estudio de Amadeus realizado en colaboración con ONU Turismo.

“El aumento de las búsquedas hacia Brasil confirma que el país no solo mantiene, sino que amplía su relevancia en el radar de los viajeros internacionales. El desafío es transformar ese interés en viajes concretos, ampliando la conectividad aérea, fortaleciendo la promoción internacional y diversificando la oferta turística brasileña”, afirmó el presidente de Embratur, Bruno Reis.

En cuanto a las reservas, los datos reunidos en el informe Amadeus Travel Insights 2026: Focus on the Americas, indican que Brasil ocupa el cuarto lugar en América, con un crecimiento del 6% en las reservas realizadas a través de los Sistemas Globales de Distribución (GDS) utilizados por el mercado internacional de viajes.

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De acuerdo con el documento, los viajes dentro del continente americano continúan sosteniendo gran parte de la demanda aérea regional. Al mismo tiempo, los mercados de larga distancia muestran un crecimiento significativo en las búsquedas hacia Brasil y América del Sur.

Entre los principales mercados se encuentran Estados Unidos, con un aumento del 39% en las búsquedas de viajes hacia América del Sur, y Canadá, con un crecimiento del 35%. El estudio también identifica una expansión del interés desde mercados asiáticos, especialmente Japón y Filipinas.

Brasil es el segundo destino más buscado de América para viajes internacionales, solo superado por Estados Unidos. Foto: KAZUO OKUBO

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El estudio también señala que el tráfico aéreo de pasajeros en América del Sur creció un 5,5% entre mayo de 2025 y abril de 2026, un resultado superior al promedio del continente americano, que registró un aumento del 0,8%.

Además, el comportamiento de los consumidores muestra una mayor flexibilidad en los viajes hacia destinos sudamericanos. A diferencia de otras regiones del continente, donde predominan las reservas realizadas con varios meses de anticipación, América del Sur concentra una proporción significativa de compras efectuadas entre uno y 14 días antes del viaje.

Turismo global: proyectan un 2026 de consolidación y nuevas experiencias

ONU Turismo y el World Travel & Tourism Council (WTTC) prevén que, durante 2026, el sector turístico tendrá un crecimiento sostenido y estará marcado por una transformación profunda en los hábitos de consumo.

Según ONU Turismo, las llegadas internacionales crecerían entre el 3% y 4%, consolidando una nueva etapa de expansión moderada. Adicionalmente, de acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2025 el turismo alcanzó una contribución cercana a US$11,6 billones, con un crecimiento anual del 4%, superando el ritmo de la economía global (2,7%). Para 2026, se estima que esta dinámica continúe con un crecimiento del 3%.

“El comportamiento del turista en 2026 está definido por una mayor búsqueda de experiencias significativas. ”De acuerdo con Booking, más del 65% de los viajeros planea realizar viajes espontáneos o de recompensa; el 69% prioriza experiencias de conexión con la naturaleza y el 71% busca rutinas personalizadas", señala Anato.

Con información de Europa Press