Muy cerca de Bogotá se encuentran destinos naturales que ofrecen un cambio de paisaje en poco tiempo y que resultan únicos para vivir experiencias diferentes y tranquilas.

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A menos de dos o tres horas de la capital es posible visitar páramos, bosques de niebla, cascadas, embalses, reservas naturales y senderos ecológicos, ideales para practicar senderismo, observar aves, realizar recorridos fotográficos o simplemente desconectarse del agitado ritmo de la ciudad.

Además, muchos de estos lugares promueven el turismo sostenible y permiten conocer de cerca la biodiversidad de la región andina, hogar de numerosas especies de flora y fauna.

Uno de estos santuarios naturales, ideal para visitar en un fin de semana está a menos de una hora de Bogotá y les brinda a los viajeros la posibilidad de realizar diferentes planes, entre ellos, acampar mientras se disfruta de sus encantos naturales.

Cascada La Chorrera, en Choachí. Es la más alta del país. Foto: Cortesía La Chorrera/API.

Se trata del Parque La Chorrera, en el municipio de Choachí, un espacio en el que se encuentra la caída de agua más alta del país con cerca de 590 metros de altura, un oasis en medio de un ambiente tranquilo.

Es un espacio para vivir una experiencia única. Allí los viajeros pueden recorrer senderos naturales de montaña, atravesar bosques nativos, interactuar con la cultura campesina y descubrir dos de las cascadas más impresionantes del país: Además de La Chorrera, que es la más alta, está El Chiflón, donde es posible practicar actividades de aventura. Cada paso es una conexión directa con la naturaleza.

El municipio a una hora de Bogotá con una plaza colonial que parece de película: un destino ideal para visitar termales

Los turistas pueden hacer rappel guiado, torrentismo, tirolesa, pasar por el puente tibetano, avistar aves y acampar bajo las estrellas., además de disfrutar rica gastronomía de la región.

Según la información de este lugar en su página web La Chorrera, dado que cada visitante busca algo diferente, se han establecido planes en diferentes categorías para que el turista elija la experiencia que mejor se adapte a sus necesidades y gustos. Los planes son: explorador, experiencia completa, camping, aventura y familiar.

El camping es una de las actividades para hacer en La Chorrera. Foto: Cortesía La Chorrera/API.

Recomendaciones a tener en cuenta

Antes de hacer una reserva o tomar la decisión de visitar este lugar es importante tener en cuenta algunos aspectos.

La caminata dentro del parque es de dificultad media, con terrenos irregulares, subidas y descensos.

No realizan devoluciones una vez confirmado el pago o la reserva del servicio.

Algunas actividades requieren reserva previa y están sujetas a condiciones climáticas.

Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable o presentar autorización.

Los horarios de ingreso están establecidos y deben respetarse para garantizar la experiencia.

La tarifa de ingreso se define según la estatura del visitante (niño o adulto).