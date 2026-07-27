¿Qué pueblos se pueden visitar cerca de Bogotá en moto? Tres opciones para tener en cuenta

Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia gracias a su ubicación estratégica en el centro del país, su cercanía con Bogotá y la gran diversidad de paisajes que ofrece.

El departamento reúne montañas, páramos, lagunas, bosques, cascadas y municipios con un importante legado histórico y cultural. Además, cuenta con una amplia red de carreteras que permite llegar fácilmente en moto a numerosos pueblos.

A continuación, tres poblaciones de esta región para conocer:

La Calera

Este municipio está a 18 kilómetros de Bogotá. Entre sus atractivos está el embalse de San Rafael, el cual ofrece “un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre”. Este embalse es una fuente importante de abastecimiento de agua para Bogotá y un lugar de recreación para los visitantes”, señala la Gobernación de Cundinamarca.

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“El embalse está rodeado por imponentes montañas y ecosistemas, que con un ambiente cargado de flores coloridas y del verde imponente de las hojas de los árboles, impregnan de magia a uno de los sitios naturales más emblemáticos e importantes que tiene la ciudad”, subraya la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario es otro sitio imperdible y es considerada como una edificación de gran valor histórico y arquitectónico y un símbolo del municipio.

Entre las actividades culturales más destacadas de La Calera se encuentran el Festival del Sol y la Astronomía, el Festival del Patiasao, entre otros.

Sopó, destino turístico en Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Sopó

Sopó

Este municipio está a 39 kilómetros de Bogotá. Uno de sus atractivos es el parque ecológico Pionono; es una de las principales atracciones naturales del municipio, el cual es ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

En su sitio web oficial, la Alcaldía de Sopó destaca el aviturismo como una de las actividades más encantadoras que se pueden disfrutar en el municipio, siempre de manera organizada y con altos estándares de calidad. “Hasta ahora, se han registrado más de 150 especies de aves”, señala la entidad.

Quienes disfrutan de la cultura pueden emprender la célebre ruta religiosa de Sopó, un recorrido que, según la Alcaldía Municipal, exhibe la valiosa colección de arte parroquial, la venerada imagen del Señor de la Piedra y las tradicionales peregrinaciones que allí se realizan.

Tenjo

Esta población está a 40 kilómetros de Bogotá. Uno de sus principales atractivos es el parque ecológico Puente Piedra, el cual ofrece un lugar ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. “Este parque es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, destaca la Gobernación.

La iglesia de Santiago Apóstol es otro lugar destacado y considerado como un símbolo del municipio.

En su interior, la edificación cuenta con tres naves delimitadas por largas columnas de estilo jónico, uno de los tres órdenes arquitectónicos clásicos de la antigua Grecia. También alberga vitrales en tonos tradicionales que representan escenas religiosas, como la de Santiago Apóstol empuñando una espada.

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Adicionalmente, se destaca la Peña de Juaica, una montaña sagrada tanto para los antiguos habitantes de la región como para los actuales pobladores de Tenjo. Esta se extiende desde el municipio de Tabio y es reconocida por su valor espiritual y natural.

Según la Alcaldía, entre los 2.800 y 3.300 metros sobre el nivel del mar, la zona ofrece una gran diversidad biológica. En cuanto a la flora, destacan especies como los frailejones y las orquídeas, fundamentales para el equilibrio del ecosistema. En la fauna, sobresale la presencia de aves como la pava andina, el colibrí y las águilas de páramo, así como mamíferos como el zorro perruno, el venado cola blanca, el coatí andino y el tigrillo.