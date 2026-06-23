Colombia se suma al turismo en redes y se vuelve viral: así está captando la atención de millones de extranjeros

En 2025 Colombia recibió cerca de seis millones de visitantes no residentes, de los cuales 4,7 millones llegaron desde el extranjero. Muchos atraídos por un video de TikTok o un carrete de Instagram en donde descubrieron un páramo, un plato de sancocho o una calle de Cartagena que no esperaban encontrar.

El comportamiento de los últimos cinco años respalda ese cambio de percepción. Entre 2021 y 2025 la llegada de extranjeros no residentes creció a un ritmo promedio anual de 35,3 %, pasando de 1,4 millones a 4,7 millones de visitantes, respectivamente.

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, con 25,4 % de participación, seguido por México, Ecuador, Perú y Venezuela. Brasil fue el mercado que más creció en 2025 con un aumento de 24,9 % frente al año anterior.

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Entre enero y abril de 2026 llegaron al país 1,52 millones de extranjeros no residentes, un crecimiento de 2,2 % frente al mismo periodo de 2025, según cifras de Procolombia. El dato cobra relevancia en un contexto regional adverso. De acuerdo con el Barómetro Mundial de ONU Turismo, Sudamérica registra una contracción cercana al 1 %. Aun así, Colombia logra sostener su crecimiento.

Procolombia identificó ese fenómeno y lo convirtió en estrategia. Desde la Vicepresidencia de Turismo de la entidad explicaron que “las redes sociales se han consolidado como una herramienta importante para la promoción turística de Colombia, ya que permiten conectar de manera directa con viajeros potenciales en mercados internacionales”.

La cuenta oficial @colombia.travel, con más de 356 mil seguidores en Instagram, funciona actualmente como vitrina permanente de seis regiones turísticas con identidades propias, desde el Caribe hasta la Amazonia y la Orinoquia.

En lo que va de 2026 la organización ha desarrollado 13 acciones con creadores de contenido en países como Canadá, Brasil, España y Alemania, que involucraron a 11 influenciadores y generaron 74 piezas con 59 millones de vistas y más de 300 mil comentarios. El propósito, señalaron desde ProColombia, no fue solo mostrar paisajes sino construir un deseo emocional por el país antes de que el viajero lo visite.

La transformación coincide con la forma en que Colombia se percibe en el exterior. “Nuestro país pasó de ser percibido como un destino con atractivos puntuales a consolidarse como un destino de múltiples experiencias”, puntualizaron desde la Vicepresidencia de Turismo.