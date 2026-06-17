Córdoba vive una revolución ganadera: Feria Nacional culmina con éxito, cifras récord y un turismo revitalizado

Para entender un poco el espíritu que rodea a la Feria Nacional e Internacional de Ganadería, en Montería, Córdoba, vale la pena detenerse, sentarse y descubrir, por ejemplo, a las bailarinas de cumbiamba con sus cabezas cubiertas de cera caliente luego de bailar por más de siete kilómetros seguidos en la Parada Folclórica. Una fiesta que convoca a los monterianos a las calles y balcones para bailar y contagiarse de la alegría de las comparsas y de quienes desfilan en ellas.

Es un espíritu que vive también en el rostro de los ganaderos, que salen orgullosos de las exhibiciones con su ejemplar de Brahman, sombrero vueltiao’, vara y su victoria en la mano. O en la voz de Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, tras diez días de feria intensos, diciendo jocoso en una de sus muchas presentaciones que “la feria va a terminar conmigo… menos mal que todavía me queda juventud”. Basta encontrarse con una de esas escenas para darse una idea de lo que ocurre en Montería cuando hay aire de feria.

“Yo cuando pequeño venía solo a ver ganado y caballos”, recordó Zuleta. “Pero ahora esto se transformó. La gente viene a ver los emprendimientos, pasan a ver los caballos y el ganado; van a las muestras culturales, la ruta gastronómica, los juegos, los concursos, el reinado. Es un sinfín de actividades para que tanto los colombianos como los extranjeros puedan disfrutar”.

Este año, Bolívar y Valle del Cauca fueron los departamentos invitados. Foto: Gobernación de Córdoba - API

Efectivamente lo que la feria era hace un par de décadas no tiene punto de comparación. En su edición 64, la Feria Nacional e Internacional de Ganadería rompió con cualquier límite y se expandió por la capital del departamento durante diez días, comprometida con exaltar, además de su vocación ganadera, toda una serie de expresiones culturales y artísticas que son imposibles de ignorar. El Pueblito Cordobés y el Coliseo de Ferias fueron los puntos más concurridos, pero la realidad es que la ciudad completa es el escenario.

Así ocurre en la Parada Folclórica, cuando de punta a punta la Avenida Primera se inunda de color. Pueden ser los grupos locales, que crispan el ambiente con sus movimientos de porro o de cumbiamba: las velas encendidas, las faldas meciéndose, las sonrisas grandes. O pueden ser las reinas, de Barranquilla, de Cartagena, que pasan muy orondas mandando saludos para ambos lados de las vallas. O el grupo del Valle del Cauca, que este año se dio cita como departamento invitado, y desfiló con banderas, trajes brillantes y esos golpes de cadera que portan en la sangre.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. Foto: Gobernación de Córdoba - API

Para la Federación Ganadera de Córdoba, todo este crecimiento responde al crecimiento paralelo del número de especies vacunas y, claro, a la diversidad de eventos que ahora componen la feria. “Es el evento ferial, agroindustrial, gastronómico y cultural más grande del departamento. Además, no hay que dejar de mencionar la carpa académica con la Universidad Pontificia Bolivariana, y los más de 100 emprendedores. Este tipo de escenarios nos ratifican una vez más como la capital ganadera de Colombia”, subrayó Humberto Lora, presidente ejecutivo de Ganacor.

Espacios como el juzgamiento o la subasta de las lecherías especializadas, de la raza Brahman nacional o de los caballos criollos, o las exhibiciones de razas como la Beefmaster, complementan esta oferta a la que más de 500.000 personas asistieron en esta versión.

Y aunque el sol no dio tregua, en el Coliseo de Ferias, a unos pocos pasos del Pueblito Cordobés y de los pabellones donde duermen las cabezas de ganado, los monterianos se congregaron para deleitarse con las pasarelas que los amos y sus vacas ejecutaron en la grama.

Más de 500.000 personas vivieron la Feria Nacional e Internacional de Ganadería de Montería, Córdoba. Foto: Gobernación de Córdoba - API

Es toda una jornada de ires y venires para que un comité de expertos juzgue a los animales en categorías como feminidad, amplitud, musculatura y eficiencia con un pequeño desfile. La muestra se extiende unos cuantos minutos, quizá diez, y sin embargo para que una res reciba el título de “el gran ejemplar” y los aplausos suenen, los cordobeses siguen una rutina estricta: acostarse cerca de ellas en la feria, acicalarlas, limpiarlas, contemplarlas dormitar durante horas.

Fuente económica

Además de ser un espacio de encuentro para los locales y los visitantes, y una excusa para el esparcimiento, la feria también es una fuente económica fundamental para el territorio. Criaderos con años de historia como Ganadería Vega Brahmans, que acumula ya más de 120, y otros como Hacienda Judeo o Ganadería El Legado, se preparan durante meses para presentar lo mejor de su hato y empezar a comercializar.

Juan Carlos Herrera, director comercial de Subagan en Planeta Rica, Córdoba, asegura que “para ellos es un momento de celebración. Los ganaderos ven el resultado de su trabajo de años en un animal al que esperan, desde siempre, llevarlo a competir. Para nosotros, compartir con ellos es importantísimo por eso mismo”. Junto con Ganacor, esta compañía estructura el engranaje comercial de la feria, facilitando la comercialización de las reses.

“Hoy hablamos de precio promedio por animal en comercialización entre los 2,4 y los 2,5 millones de pesos. Son datos estadísticos tomados de los resultados que, semana a semana, arrojan las subastas. En este momento esos precios deberían tener un alza entre el 5 y el 10 %, pero no está pasando”, señaló Herrera.

De todas las edades, los cordobeses de reúnen para celebrar la feria orgullosos de sus raíces. Foto: Gobernación de Córdoba - API

No hay que olvidar que a inicios de febrero el departamento vivió uno de los peores episodios climáticos en su historia: las inundaciones causadas por un frente frío en el Caribe azotaron gravemente al territorio, destruyendo casas, escuelas y cultivos, perjudicando la cadena productiva del sector ganadero. Fueron más de 202.000 las personas afectadas en 25 de los 30 municipios, según cifras publicadas por Unicef.

“Para la época de mayo y junio la comercialización aumentaba en un 20 o 30 por ciento, pero es algo que no vemos reflejado. El factor climático ha sido fundamental. Hoy en la región hay zonas donde llueve y otras donde no ha caído el agua. Eso merma el negocio, porque el animal depende de la comida”, señaló Herrera.

Aun así, el sector apuesta por la resiliencia. En la primera semana de feria, cuando se juzgan las razas de lechería especializadas, se presentaron alrededor de 40 ganaderías con cerca de 300 animales, según cifras de Ganacor. “Luego entró el romosinuano, con alrededor de 60 animales, y la raza Brahman, con cerca de 270 animales. La feria reunió, además, a más de 280 caballos”, resaltaron desde el gremio.

Este año la feria se extendió durante 10 días. Foto: Gobernación de Córdoba - API

Las subastas virtuales son otro factor diferencial. Lideradas por Subagan, esta plataforma facilita la comercialización de los ejemplares fuera de Montería, incluso, del departamento. “La virtualidad ha sido un aliado importantísimo desde el eslabón de la comercialización, porque facilita llegar a lugares donde no tenemos presencia física. Llegamos, comercializamos el ganado y le garantizamos al proveedor y al comprador una transacción segura, con confianza”, explicó Herrera.

Este año, además, la feria abrió las puertas de Granja Lupita, una de sus grandes novedades: una pequeña granja donde conviven especies menores como los faisanes, los ponys, las cebras, los patos, los conejos y otros animales de la fauna local. Para Ganacor, la meta fue clara: cautivar a públicos más pequeños para fortalecer el relevo generacional. “Es un escenario muy atractivo para las familias, que traen a sus niños para que conozcan toda la diversidad del evento”, detalló Lora.

Asimismo, el Pueblito Cordobés y el Coliseo de Ferias —por no nombrar al sinnúmero de vendedores que se suman a los eventos culturales y folclóricos en las calles de Montería, vendiendo bebidas y platos autóctonos— funcionan como vitrina estratégica para que los emprendedores den a conocer sus productos de textil, retail, gastronomía, innovación, tecnología, agroindustria y más, y para que los cordobeses exploren un abanico de opciones diferentes a los planes tradicionales de la feria.

La Feria Ganadera sigue su proyección internacional, diversificando sus actividades. Foto: Gobernación de Córdoba - API

“La gobernación nos ha mostrado facilidades para que las empresas apoyemos este evento”, declaró Herrera. “Zuleta, que es un tipo muy abierto, le está dando oportunidades a las empresas que no son monterianas, porque nosotros, por ejemplo, somos de Planeta Rica. Eso demuestra que él quiere englobar el departamento en una sola unidad y eso es muy positivo para todos”, agregó.

Córdoba lo tiene todo

Erasmo Zuleta tiene ese don de carisma y de desenfado caribeño que atrae a muchos. A sus espaldas, mientras recorre algunos pabellones de la feria y responde entrevistas de los medios de comunicación, varias familias aguardan por el momento justo para interrumpirlo y pedirle una foto. Zuleta posa contento con ellos, con los niños, así el cansancio lo tenga a él. Dice que sueña con que su gente viva mejor: “Eso es lo que yo quiero, que Córdoba siga creciendo en bienestar y oportunidades. Que mi gente viva mejor”.

En lo que lleva gobernando, Zuleta ha dado varios pasos significativos en materia de inversión. Educación, conectividad, salud, infraestructura y deporte son algunos de los pilares de su ruta de gobierno, además, claro, del impulso al turismo: una pieza clave que beneficia a una cadena robusta y que en tiempos de la Feria Ganadera se dispara. Este año la ocupación hotelera alcanzó el 98 %.

Las comparsas son otro de los grandes atractivos durante la Parada Folclórica. Foto: Gobernación de Córdoba - API

“Yo les decía a todas las personas que vinieron: ‘Por favor, avísenme con tiempo, no me pongan a correr con el hotel’”, contó Melissa Andrea Nieto, directora de Turismo y Artesanías de la Gobernación de Córdoba. “Hoy la capacidad hotelera está en un 98 % por no decir que al ciento por ciento. Lo que se ha visto es un crecimiento tanto de Córdoba como de la feria. El año pasado crecimos un 48 % en el segmento de turistas extranjeros. Eso es mucho”, apuntó.

Para convocar a un mayor número de turistas, este año la feria apostó por diversificar aún más sus apuestas. “En los diez días de feria ahora tenemos la media maratón: este año corrieron más de 5.000 atletas; tenemos los premios Bonche de Oro, para el que más de 2.500 artistas de los 30 municipios vinieron a mostrar todo el potencial cultural de Córdoba”, agregó Zuleta.

La Parada Folclórica convoca a la gran mayoría de grupos culturales para llenar de alegría las calles. Foto: Gobernación de Córdoba - API

“Yo la he vivido desde siempre. Uno que es monteriano, crece con la feria, con las fincas, con el café en la mañana”, recordó Nieto. “Sin embargo, en la innovación de eventos es importante generar planes para todos, que la gente pueda venir y tenga un poco de toda la identidad y se decidan a volver. Eso es lo que hemos hecho”.

Al tiempo el gobernador destacó el Concierto de Todos, llevado a cabo en el primer fin de semana de la feria, en el que artistas de la talla de Manuel Turizo, Jessi Uribe y Eddy Herrera dieron un show gratuito en el Estadio de Béisbol 18 de Junio, al que llegaron más de 25.000 personas. “Eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción, porque los colombianos están conociendo la otra Córdoba. Aquí hay de todo”, añadió Zuleta.

En el marco de la feria, Zuleta confirmó una noticia que venían rumoreando desde hacía más de un año: la inauguración de la primera ruta internacional con Panamá. Luego de diez años de perseguir ese vuelo internacional, hoy Córdoba se conecta con el mundo a través de Ciudad de Panamá.

“Nos llena de mucha alegría. Porque aquí no nos quedamos solo en las palabras de que ‘Córdoba lo tiene todo’. Efectivamente Córdoba lo tiene todo, pero necesitamos que nuestra gente viva mejor. Y eso lo hemos logrado haciendo inversiones estratégicas en educación, campo, vías, agua, alcantarillado… en todos los sectores. Eso ha redundado en que los cordobeses hoy se sientan más satisfechos y orgullosos”, destacó Zuleta.

Agrupaciones de niños y jóvenes ponen los pelos de punta de los asistentes a la Parada Folclórica. Foto: Gobernación de Córdoba - API

La mira en el futuro

En medio de la feria, el avance del plan estratégico de Zuleta no dio espera. En el marco de la programación académica, Zuleta lideró la firma del Plan Caribe Energético 2026-2030, una hoja de ruta construida por los departamentos de la región a través de la RAP Caribe, articulando gremios, empresas del sector energético y expertos. La meta: convertir el potencial energético del Caribe en una solución para todo el país.

La firma contó con la participación de Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico; Lucy García Montes, gobernadora de Sucre, y Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. A su vez, asistieron representantes de la bancada Caribe en el Congreso, empresas, comercializadoras y transportadoras de energía.

Líderes de la Región Caribe en la firma del Plan Energético 2026-2030 en la carpa académica de la Pontificia Universidad Bolivariana. Foto: Gobernación de Córdoba - API

“El Caribe debe ser determinante en las decisiones para estabilizar el sistema energético de la región de Colombia, considerando la situación crítica que atraviesa el Caribe en materia energética, con alerta máxima por el riesgo de desabastecimiento, sobrecarga de redes, tarifas un 11 % por encima del promedio nacional y déficits operativos billonarios en las empresas portadoras del servicio” afirmó Zuleta.

Esta hoja de ruta será enviada a los actuales candidatos a la Presidencia como una propuesta “construida desde los territorios para fortalecer la seguridad energética nacional, especialmente de cara al fenómeno de El Niño. Se espera que este plan sea incorporado en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030”, explicaron desde la gobernación.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. Foto: Gobernación de Córdoba - API

“Enviamos un mensaje de urgencia para que sea tenido en cuenta este ejercicio de construcción colectiva que identifica una hoja de ruta con 49 acciones necesarias para lograr la estabilidad del sistema energético de la Región Caribe y de Colombia”, resaltó el gobernador de Córdoba.

La iniciativa propone aprovechar las fortalezas de la región para responder a las necesidades del país, impulsar la competitividad, garantizar la confiabilidad del sistema y acelerar la transición energética.

*Contenido elaborado con el apoyo de Racavi.