¿Qué esperan las regiones del nuevo Gobierno? Habla director de la FND y el MinInterior designado Rodrigo Lara

Durante cuatro años, los gobernadores del país han dicho haber sentido una creciente distancia con la capital del país y las decisiones que desde allí se toman. Con el nuevo gobierno esperan que la promesa de trabajar desde las regiones se traduzca en decisiones concretas. Esta fue una de las conclusiones de El Debate, el programa de SEMANA conducido por Yesid Lancheros, director del medio, que se realizó en el marco de la feria ‘Colombia son las Regiones’, con Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y Rodrigo Lara, ministro del Interior designado.

La primera señal llegó con la Ley de Competencias. Lara anunció que el Gobierno la retirará para construir un nuevo texto “que corresponda al espíritu de la Constitución, a un traslado cierto, concreto y gradual de competencias”, explicó. El Sistema General de Participaciones, que originalmente contemplaba una participación territorial del 43 por ciento, hoy representa entre 22 y 24 por ciento. Un acto legislativo prevé elevarla gradualmente hasta 39,5 por ciento entre 2027 y 2039. Para Tavera, el reto será distribuir esos recursos según las necesidades de cada territorio. “No podemos seguir hablando de transferencias por la densidad poblacional”, aseguró.

Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La seguridad es prioridad

El director de la FND habló de cerca de 27.000 integrantes de grupos armados ilegales y pidió operaciones sostenidas para contener su expansión. Lara respondió que habrá autoridad frente a quienes permanezcan armados, pero también una vía de sometimiento. “Aquí no hay contemplación con quienes son narcotraficantes en armas y usan esas armas para afectar, intimidar, aterrorizar, maltratar y asesinar al pueblo colombiano”, afirmó.

Los procesos de sometimiento se harán bajo el Código Penal vigente, aunque el Gobierno estudiará mecanismos más expeditos e incluso colectivos. Rodrigo Lara confirmó a Cali, Medellín y Barranquilla como sedes alternas del poder presidencial, sin afectar a Bogotá como capital. La intención es acercar el Gobierno a las regiones. “Queremos más libertad de decisión para entidades territoriales”, sostuvo.

Desde la FND esperan que esa presencia destrabe proyectos de infraestructura, regalías y ciencia y tecnología. A los gobernadores les queda cerca de un año y medio de mandato. Didier Tavera considera que hay margen para recuperar proyectos si se movilizan recursos congelados. Propone aumentar de 1 a 2 billones de pesos el cupo de Obras por Impuestos. “Si aumentamos el cupo que hoy está en 1 billón de pesos en obras por impuestos a otro billón, las empresas pueden dinamizar esa economía en las regiones”, señaló.

Rodrigo Lara, ministro designado del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Salud y energía

Frente al sistema sanitario, el director de la FND planteó sanear las finanzas de los hospitales públicos, revisar una nueva reforma y fortalecer las redes pública y privada. También defendió que las EPS mantengan un papel con controles y reestructuración. En energía pidió recuperar la exploración de gas y petróleo, impulsar renovables y garantizar la seguridad energética.

Didier Tavera hizo un balance crítico del gobierno de Gustavo Petro y señaló como principal problema la desconexión entre el poder central y los territorios. Aseguró que hubo gobernadores que nunca lograron hablar directamente con el presidente.

El ministro designado planteó una interlocución más directa y mayor libertad para los mandatarios locales. La expectativa está puesta en el 7 de agosto. Para la FND, el nuevo Gobierno tendrá que demostrar que la descentralización no será solo un discurso y convertir esa cercanía en decisiones, recursos, seguridad y proyectos.