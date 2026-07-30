Santander abre el primer centro especializado para pacientes que no responden a los tratamientos convencionales contra la depresión

Cerca de 280 millones de adultos viven con depresión según la Organización Mundial de la Salud (5.7 % del total de la población global). Una condición que se trata con apoyo psiquiátrico y/o psicológico, pero ¿qué pasa con las personas a las que los tratamientos convencionales no les funcionan?

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en el municipio de Piedecuesta, en Santander, quiso ofrecerles una alternativa a estos pacientes y creó el primer Centro de Excelencia para la Depresión del oriente colombiano, una unidad especializada dirigida a personas con depresión resistente al tratamiento, es decir, que no han presentado mejoría a pesar de tomar medicamentos antidepresivos o recibir psicoterapia. El centro funcionará en uno de los municipios más cercanos a Bucaramanga, y busca ampliar la oferta de atención especializada en salud mental para la región.

En diálogo con SEMANA, la psiquiatra y líder del centro, Ligia Rueda, explicó la importancia de la consolidación de este proyecto, que no es nuevo en su concepto y ejecución, pero sí en su organización.

Este 2026 culminó una labor que empezó hace más de una década. “En este momento se oficializó el Centro de Excelencia, algo que requiere una gran cantidad de requisitos de protocolos documentales. Desde hace cuatro meses tenemos ya institucionalizada la junta médica de terapias avanzadas para pacientes con trastornos mentales resistentes, que es el corazón de nuestro centro. Sin embargo, las actividades para depresión resistente vienen desde hace aproximadamente 12 años”, comentó.

La institucionalización de este centro de excelencia es un “gana-gana” para los profesionales de la salud y para los pacientes: “Los pacientes encuentran confianza al sentirse acompañados por un equipo humano, cálido y con rigor científico, mientras sus familias tienen la tranquilidad de saber que se buscan las mejores alternativas de tratamiento para cada caso. Para nosotros, los especialistas, el trabajo conjunto ofrece mayor seguridad, nos permite compartir ideas y amplía las posibilidades de que los pacientes respondan favorablemente y recuperen su calidad de vida”, manifestó la líder del proyecto.

Según la Organización Mundial de la Salud, unos 280 millones de adultos en el mundo sufren de depresión. Foto: Getty Images

¿Cómo nació el Centro de Excelencia del HIC?

En principio, “la idea era hacer algo grande para el manejo de todos los pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, incluyendo rehabilitación. Se creó la atención de neurología para trastornos de sueño, evaluación de los sistemas nerviosos periféricos, especializada en epilepsia y en eventos cerebrovasculares, que es lo que más se ve en pacientes con patologías cardíacas”, explicó Rueda.

Según comentó la especialista de la salud, muchos pacientes quedaban con dolor crónico, por ello se propuso un estudio de investigación que se llamó el estudio ANTAR, y empezaron a trabajar con estimulación magnética, una técnica que hace más de 15 años se utiliza a nivel profesional.

A pesar del amplio radio de efectividad de esta técnica, no todos los pacientes tienen la misma respuesta positiva, por eso se dio inicio a las sesiones con ketamina endovenosa, como una alternativa para quienes requieren un tratamiento de acción rápida y no pueden esperar a la estimulación magnética transcraneal, que tarda unas 10 sesiones en dar resultados.

Adicionalmente, los grupos de psicología con enfoque cognitivo-comportamental y de neurocirugía tuvieron un notorio fortalecimiento, por ello, se decidió consolidar un equipo interdisciplinario “con el que podamos evaluar si algunos pacientes son candidatos a procedimientos más invasivos como la cirugía funcional en personas con depresión”, explicó Rueda.

El Centro de Excelencia está liderado por: Iván Freire, neurocirujano; Roger Polanco, psiquiatra; Ligia Rueda, psiquiatra; Paola Gómez, psicóloga; Libardo Bastidas, neurocirujano. Foto: Suministrada a SEMANA - API

¿Qué es la depresión resistente?

La doctora Rueda explicó que esta patología se presenta cuando “una persona a la que se le diagnostica un episodio depresivo con todos los criterios médicos recibe psicoterapia y al menos dos intentos de tratamiento con medicamentos antidepresivos en las dosis adecuadas y por el tiempo adecuado, pero no mejora. Existen las ideas de culpa, de minusvalía, de desesperanza, de tristeza, la capacidad de experimentar gusto por las cosas que antes disfrutaba”.

Cuando se presenta esta situación, advierte la experta, “hay que revisar primero que haya adherencia a los tratamientos y, si la hubo y a pesar de eso la persona no responde, ya consideramos terapias avanzadas para esta depresión resistente”. ¿Cuáles serían las siguientes opciones?

Rueda advierte que el paciente puede ir a sesiones de ketamina, con algún tipo específico de psicoterapia o a estimulación magnética transcraneal repetitiva. “En casos en que se presente una alta disfuncionalidad, es decir, que la persona no puede trabajar, no puede continuar su vida y que realmente son unos síntomas muy severos, se considera la neurocirugía funcional”, aseguró la psiquiatra.