La nueva unidad ofrecerá atención integral y tecnologías como la estimulación magnética transcraneal y la ketamina intravenosa para casos de depresión resistente.

Santander estrena un centro especializado para tratar la depresión resistente; ofrecerá terapias avanzadas a pacientes que no mejoran con medicamentos.

La nueva unidad del Hospital Internacional de Colombia busca ampliar el acceso a tratamientos de alta complejidad para personas con depresión resistente, una condición que afecta a quienes no responden a los tratamientos convencionales.

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¿Qué tratamientos ofrecerá el nuevo centro para la depresión resistente?

La atención de la salud mental en Colombia suma una nueva alternativa especializada.

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Santander, puso en funcionamiento el primer Centro de Excelencia para la Depresión del oriente del país, dirigido a pacientes con depresión resistente al tratamiento. El centro está enfocado en personas que no han logrado una mejoría clínica pese al uso adecuado de medicamentos antidepresivos convencionales.

La iniciativa busca responder a una necesidad creciente en el manejo de esta enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a cientos de millones de personas en el mundo y representa una de las principales causas de discapacidad.

En un porcentaje importante de los pacientes, los tratamientos habituales no logran controlar los síntomas, lo que obliga a recurrir a terapias más especializadas.

De acuerdo con el HIC, el nuevo centro ofrecerá un modelo de atención integral que combina la valoración de psiquiatras, psicólogos y otros profesionales especializados para definir el tratamiento más adecuado según las condiciones de cada paciente.

Entre las alternativas terapéuticas disponibles se encuentra la estimulación magnética transcraneal (EMT), una técnica no invasiva que utiliza impulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro.

Otros tratamientos incluyen la administración de ketamina intravenosa bajo supervisión médica, psicoterapias especializadas y, para casos de alta complejidad cuidadosamente seleccionados, procedimientos de neurocirugía funcional, según informó el medio La Vanguardia.

La psiquiatra Ligia Rueda, líder del Centro de Excelencia del HIC, explicó que muchos pacientes continúan presentando síntomas incapacitantes a pesar de recibir tratamiento farmacológico.

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Por ello, señaló que hoy existen técnicas avanzadas que pueden ofrecer nuevas oportunidades de recuperación cuando los abordajes tradicionales no son suficientes.

El hospital indicó que el objetivo no es únicamente ofrecer nuevas tecnologías, sino integrar el diagnóstico, el seguimiento clínico y el acompañamiento psicológico en un mismo proceso asistencial, con el propósito de mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad.

La apertura de este centro también busca ampliar el acceso a este tipo de tratamientos para pacientes de Santander y de otros departamentos del oriente colombiano, quienes hasta ahora debían desplazarse a otras ciudades para acceder a algunas de estas terapias especializadas.

Con esta puesta en marcha, el Hospital Internacional de Colombia fortalece su oferta en salud mental y se suma a la tendencia internacional de crear centros especializados para el manejo de casos complejos de depresión.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad que requiere diagnósticos oportunos y tratamientos personalizados para aumentar las posibilidades de recuperación.