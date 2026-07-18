Olga Lucía Velásquez se despide del Congreso tras lograr ley clave sobre salud mental

La representante a la Cámara del Partido Verde, Olga Lucía Velásquez, se despide del Congreso de la República tras un periodo en el que su gestión legislativa estuvo marcada por la aprobación de una norma sobre salud mental.

Velásquez fue autora de la Ley 2460 de 2025, una norma que busca cambiar la manera como el Estado responde a las crisis emocionales, mediante el fortalecimiento de la atención temprana, los protocolos en colegios, las rutas para las familias y el bienestar en los entornos laborales.

Defensoría hace llamado a Abelardo De La Espriella para implementación de ley sobre reclutamiento de menores

La ley nació con recursos específicos, una instancia técnica en el Ministerio de Salud y un mecanismo permanente de seguimiento. Velásquez subrayó que esos elementos suelen marcar la diferencia entre una norma que se aprueba y otra que realmente se implementa.

Velásquez impulsó proyectos relacionados con la regulación de la propiedad horizontal, los requisitos para ocupar altos cargos públicos, la protección de trabajadores informales mediante la reforma al sistema de riesgos laborales, la actualización de la ética médica y medidas orientadas a la reactivación económica.

Centro Democrático presentará un proyecto de ley sobre el subsidio al adulto mayor; esta es la iniciativa

La congresista también participó en debates sobre austeridad, transparencia del gasto público, seguimiento a los recursos del Estado y control político a entidades como la Adres, el Banco de la República, la Aeronáutica Civil y el Fome.

En estos cuatro años también integró la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, donde tuvo bajo su responsabilidad 165 expedientes y logró la aprobación de 61 proyectos de auto interlocutorio.