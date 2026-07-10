La curiosidad por comprender la mente humana y el deseo de ayudar a las personas a enfrentar sus desafíos emocionales marcaron desde muy temprano el camino profesional de Laura María Molina Ayala. Psicóloga clínica y CEO de Balbal SAS, ha dedicado su carrera a desarrollar herramientas que promuevan el bienestar psicológico tanto en la vida personal como en los entornos laborales, convencida de que el cuidado de la salud mental es una necesidad cada vez más relevante para la sociedad.

Nació en Cali y entre sus hobbies está la lectura, el deporte y el yoga, disciplina en la que continúa formándose como parte de su crecimiento personal. Ha construido un liderazgo que combina el conocimiento científico con una visión profundamente humana. “La pasión que ha guiado mi carrera ha sido descubrir los misterios de la mente, de las emociones y de las relaciones. Ayudar a los demás a resolver sus problemas, brindándoles herramientas y estrategias para alcanzar los objetivos que quieren en su vida personal y laboral”, afirma.

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Ese propósito también la ha llevado a desafiar los límites que en diferentes momentos otros intentaron imponerle. “Varias veces me han dicho que no estoy lista, que no es el momento o que espere. Pero siempre me repito que no voy a permitir que nadie limite mis posibilidades de crecer”, afirma.

Esa convicción es la misma que hoy comparte con otras mujeres, a quienes invita a asumir los grandes desafíos con valentía y confianza. Para ella, las oportunidades no llegan cuando desaparece el miedo, sino cuando se toma la decisión de avanzar a pesar de él. “Siempre hay que creer en el propio potencial, buscar apoyo cuando sea necesario y entender que cada paso es una oportunidad para transformar la vida propia y la de los demás”, comparte.