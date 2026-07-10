Hace más de 20 años, Universal Idiomas nació como una apuesta emprendedora en una pequeña oficina ubicada en un centro comercial. Hoy, esa iniciativa liderada por Gladys Méndez se ha consolidado como una organización dedicada a la enseñanza de idiomas que atiende a más de 20.000 estudiantes, cuenta con ocho sedes presenciales, oferta virtual y un equipo de más de 400 colaboradores. Su evolución ha estado impulsada por una convicción que ha acompañado cada etapa de su crecimiento: poner a las personas en el centro de la estrategia.

“El principal valor es enfocarnos en el cliente, tanto el interno como el externo. El servicio es muy importante”, asegura Méndez, su fundadora, quien también destaca la innovación como uno de los pilares que le ha permitido transformar la compañía y responder a los cambios del entorno. Gracias a esa visión, la organización pasó de un modelo completamente presencial a integrar herramientas virtuales y metodologías como la gamificación, además de consolidar una oferta de formación en inglés, francés, portugués, alemán y español para extranjeros dirigida a niños, jóvenes y adultos.

BeeOne: la empresa de tecnología colombiana que conecta estrategia, personas y resultados

Uno de los hitos más significativos de la compañía ha sido la certificación como partner de la Universidad de Oxford, un reconocimiento que fortalece su propuesta académica y respalda la calidad de sus procesos de enseñanza. Sin embargo, detrás de esos logros también existe una historia de resiliencia.

Méndez reconoce que durante estos 23 años enfrentó múltiples crisis empresariales e incluso quebró en más de diez oportunidades, experiencias que la llevaron a fortalecer su capacidad comercial y a crear un modelo propio para formar vendedores y generar oportunidades de crecimiento dentro de la organización. Hoy, además de proyectar la expansión de Universal Idiomas hacia Latinoamérica, impulsa un programa social que busca ampliar el acceso a la educación mediante becas.

“Nuestro propósito es que, por cada alumno matriculado, podamos becar a otro. Queremos que cada vez más personas tengan la oportunidad de aprender un nuevo idioma”. Para su fundadora, el mayor legado de la empresa no se mide únicamente en cifras de crecimiento, sino en demostrar que el origen no determina el destino y que la educación puede convertirse en una herramienta real de transformación para miles de personas.