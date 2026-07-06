La transformación tecnológica solo genera valor cuando conecta estrategia, negocio y personas. Esa fue la premisa con la que surgió en 2024, BeeOne, compañía de tecnología colombiana que hoy trabaja para que las organizaciones cuenten con resultados concretos en data, inteligencia artificial y modernización.

Liderada por María Victoria Polanco, ingeniera industrial y cocreadora de la marca, esta compañía boutique de tecnología acompaña a las organizaciones desde la identificación de sus necesidades hasta la implementación de estrategias enfocadas en la innovación de sus procesos. Su esencia está en el “espíritu de enjambre”, según cuenta Polanco, y en avanzar de manera coordinada, con inteligencia colectiva, integridad y una visión humana de la tecnología.

“Queremos construir un legado humano: una compañía donde las personas crezcan mientras construyen y donde la tecnología potencia capacidades, genere bienestar y transforme positivamente la vida de las personas”, afirma Polanco.

En una industria marcada por la velocidad del cambio, BeeOne busca demostrar que es posible construir una empresa sólida y competitiva sin perder la cercanía, la coherencia ni el propósito, mientras consolida un legado de transformación positiva para las empresas y las personas.