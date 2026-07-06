María Victoria Polanco: “El liderazgo cobra sentido cuando ayudas a crecer a otros”

En un entorno donde la inteligencia artificial y los datos avanzan a gran velocidad, María Victoria Polanco propone una mirada distinta: que la tecnología no se mida solo por su sofisticación, sino por su capacidad de generar valor real en las empresas y bienestar en las personas.

Es por esto que esta ingeniera industrial bogotana, cocreadora de BeeOne (boutique de tecnología colombiana) ha impulsado una visión de transformación que parte de las necesidades del negocio, conecta equipos y estrategia, y convierte la innovación en resultados tangibles. “El servicio y la coherencia son los valores que han guiado mi carrera, porque abren el corazón a la empatía, al apoyo genuino, y a entender que el liderazgo cobra sentido cuando ayudas a crecer a otros”, dice.

Su apuesta demuestra que, cuando se trabaja con propósito, la tecnología puede dejar de ser un reto complejo para convertirse en una herramienta cercana, humana y capaz de transformar vidas.