Ryan Castro se encontró con las hijas de James Rodríguez y David Ospina: publicaron video viral

El Mundial de 2026 sigue concentrando la atención de millones de aficionados y la Selección Colombia se ha convertido en una de las protagonistas del torneo gracias a su destacado desempeño.

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El equipo nacional avanzó hasta los octavos de final y se prepara para enfrentar a Suiza en un partido decisivo que podría acercarlo aún más al sueño de conquistar el campeonato. Mientras los futbolistas se enfocan en la competencia, sus familias también han ganado protagonismo al acompañarlos en los estadios y compartir con los seguidores algunos de los momentos más especiales de esta experiencia.

Entre quienes más han llamado la atención se encuentran Salomé Rodríguez y Dulce Ospina, hijas de James Rodríguez y David Ospina, respectivamente. Las menores han aparecido en diferentes publicaciones durante el torneo y se han convertido en dos de las figuras más queridas por los aficionados, quienes siguen de cerca las imágenes y videos que comparten desde los escenarios deportivos.

Selección Colombia juega ante Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo. Foto: Colprensa

En las últimas horas, ambas protagonizaron un momento que rápidamente se hizo viral en TikTok tras encontrarse con el cantante paisa Ryan Castro. El artista, uno de los exponentes más reconocidos de la música urbana colombiana, compartió junto a las niñas un video que ya supera los 3,2 millones de reproducciones y continúa acumulando miles de interacciones en plataformas digitales.

En la grabación se observa a Ryan Castro interpretando junto a Salomé y Dulce El ritmo que nos une, una de las canciones que actualmente acompaña a la Selección Colombia y que se ha convertido en uno de los himnos de los aficionados durante el Mundial.

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Los tres aparecen cantando, reflejando el ambiente de celebración y unión que rodea al combinado nacional en esta importante cita deportiva.

Como era de esperarse, la publicación generó miles de reacciones. Muchos usuarios destacaron la alegría de las niñas y señalaron que representan el respaldo constante que las familias les han brindado a los jugadores durante toda la competencia.

Otros resaltaron la participación de Ryan Castro, quien ha demostrado en varias oportunidades su apoyo a la Selección Colombia y aprovechó la ocasión para compartir un momento con dos de las pequeñas más reconocidas del entorno de la Tricolor.