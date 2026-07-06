Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026 | El simple método para ver el partido de forma segura y sin ‘delay’

El partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 esta a un día de comenzar y una de las mayores inquietudes es disfrutar del partido sin que vecinos o personas cerca griten los momentos importantes primero.

Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026: hora y canal de TV para ver el partidazo de octavos

No se trata de solo contar con una buena conexión, también es importante elegir el método de transmisión adecuado para evitar retrasos en la señal y reducir los riesgos de ciberseguridad.

Especialistas en tecnología coinciden en que combinar una transmisión oficial con una configuración adecuada de la red permite ver el compromiso con mayor fluidez y proteger la información personal.

¿Qué es el ‘delay’ y cómo evitarlo durante Colombia vs. Suiza?

El delay es el retraso que existe entre el momento en que ocurre una jugada en el estadio y el instante en que aparece en la pantalla del televisor, computador o celular.

En algunos casos puede ser de apenas unos segundos, mientras que en transmisiones por internet puede superar el medio minuto, haciendo que los aficionados escuchen los goles de los vecinos o reciban notificaciones antes de ver la anotación.

El delay puede superar los 30 segundos y arruinar la emoción de cada gol en vivo. Foto: Getty Images

Para reducir ese retraso, una de las opciones más recomendadas es utilizar la Televisión Digital Terrestre (TDT), sistema de televisión abierta que transmite la señal por antena. Su señal está más cerca de la transmisión original y suele ofrecer una menor latencia que la mayoría de plataformas de streaming.

Si la única alternativa es ver el encuentro por internet, también se recomienda:

Conectar el dispositivo al router mediante un cable Ethernet en lugar de depender del wifi.

mediante un cable Ethernet en lugar de depender del wifi. Desconectar otros equipos que estén utilizando ancho de banda durante el partido.

Reiniciar el router antes del inicio del encuentro.

antes del inicio del encuentro. Utilizar la red wifi de 5 GHz cuando el dispositivo se encuentre cerca del router para mejorar la estabilidad.

Los riesgos de usar páginas piratas para ver Colombia vs. Suiza

Aunque algunos portales prometen acceso gratuito a los partidos, sitios como Pelota Libre, Roja Directa o XUPER TV suelen representar un riesgo importante para los usuarios.

Entre los principales peligros se encuentran la instalación de malware, el robo de contraseñas, el acceso no autorizado a datos personales y financieros, así como la exposición a posibles consecuencias legales por consumir contenido distribuido sin autorización.

Pelota Libre, Roja Directa y XUPER TV figuran entre las opciones con mayores riesgos. Foto: Getty Images / Pirlo TV / Tarjeta Roja TV

Por ello, la recomendación es combinar la Televisión Digital Terrestre (TDT), cuando esté disponible, para reducir el delay, y utilizar siempre plataformas oficiales para disfrutar del compromiso entre Colombia y Suiza con la mejor experiencia posible, sin interrupciones y con mayor seguridad.