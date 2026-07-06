El sorprendente fenómeno de las perlas de Baily que aparece solo durante un eclipse solar y dura apenas unos segundos

El próximo 12 de agosto, el cielo ofrecerá uno de los eventos astronómicos más esperados del año con la llegada del primero de los tres eclipses solares que conforman el llamado “trío ibérico”. Muchas personas ya planean desplazarse hacia las zonas donde el eclipse podrá observarse en su totalidad.

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Entre los efectos que más llaman la atención se encuentran las llamadas perlas de Baily. Se trata de pequeños destellos de luz que aparecen durante los instantes en los que la Luna está a punto de cubrir completamente el Sol o cuando comienza a descubrirlo nuevamente. Aunque duran apenas unos segundos, suelen convertirse en uno de los momentos más admirados de un eclipse total.

Este fenómeno ocurre porque la superficie de la Luna no es completamente uniforme. Sus cráteres permiten que algunos rayos del Sol se filtren antes de que el disco solar quede totalmente oculto o justo cuando vuelve a aparecer. Desde la Tierra, esa luz se observa como una serie de puntos brillantes alineados alrededor del borde lunar, creando un efecto que solo puede apreciarse durante un eclipse solar total.

Este fenómeno ocurre porque la superficie de la Luna no es completamente uniforme. Foto: AP

Las llamadas perlas de Baily reciben su nombre en honor al astrónomo británico Francis Baily, quien describió este fenómeno por primera vez en 1836 mientras observaba un eclipse anular. Desde entonces, estos pequeños destellos de luz se han convertido en uno de los efectos más conocidos y esperados.

Además de ofrecer un espectáculo visual, las perlas de Baily tienen una utilidad importante. Su aparición señala que el eclipse está muy cerca de alcanzar la fase de totalidad, mientras que su desaparición indica que la Luna ya cubrió por completo el Sol. Cuando el eclipse comienza a terminar, estos destellos vuelven a hacerse visibles durante unos instantes, marcando el regreso de la luz solar.

Aunque no será visible en el país, el fenómeno astronómico podrá observarse en línea. Foto: Getty Images

Los expertos recuerdan que observar un eclipse solar requiere tomar precauciones para proteger la vista. Solo durante el breve periodo de totalidad es seguro mirar directamente al Sol sin gafas especiales; antes y después de ese momento, incluso una pequeña franja de luz puede causar daños en los ojos.

Por ello, aunque las perlas de Baily sirven para identificar las distintas fases del eclipse, la recomendación es mantener las gafas de protección puestas durante la mayor parte del evento y retirarlas únicamente cuando el Sol esté completamente cubierto.