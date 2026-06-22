No volverá a repetirse pronto: científicos piden prepararse para un evento que oscurecerá el cielo durante más de seis minutos

Un evento astronómico está llamando la atención de la comunidad científica y los amantes a la astronomía. Aunque aún faltan tiempo para que ocurra, la confirmación de su fecha ha llevado a expertos a seguir de cerca los preparativos para presenciar uno de los fenómenos celestes más impresionantes.

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La expectativa que genera este evento se debe a sus características, que lo diferencian de otros eclipses y lo convierten en una oportunidad poco frecuente. Su relevancia es tal que ya está influyendo en la planeación de viajes y actividades de observación, debido a que no volverá a repetirse en el corto plazo.

Los expertos destacan que los eclipses solares con una duración tan extensa son eventos poco frecuentes. Según la NASA, la fase de oscuridad total prevista para este fenómeno no volverá a registrarse con características similares durante varias décadas. De hecho, la última registrada ocurrió en 1991, alcanzando una mayor duración.

Para ver un eclipse solar se deben usar gafas especiales. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En este contexto, la NASA confirmó que el próximo 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse solar total que sobresale por su larga duración. Durante más de seis minutos, la Luna cubrirá completamente al Sol, convirtiéndolo en el eclipse total más prolongado del siglo XXI y en uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios observados en la era moderna.

Uno de los lugares que concentrará gran parte de la atención será la ciudad de Luxor, considerada uno de los mejores puntos para observar el eclipse. Las previsiones indican que allí se registrará una de las fases de totalidad más largas, además de condiciones meteorológicas favorables para disfrutar del fenómeno.

Este eclipse durará más de seis minutos. Foto: Getty Images

El recorrido del eclipse abarcará una amplia zona del planeta. La sombra proyectada por la Luna iniciará su trayecto sobre el océano Atlántico y avanzará posteriormente por distintas regiones de Europa, África y Asia, ofreciendo una oportunidad única de observación.

La franja de totalidad atravesará países como España, Marruecos, Argelia, Egipto y Arabia Saudita, entre otros territorios. En conjunto, la trayectoria de la sombra lunar superará los 15.000 kilómetros, convirtiendo al evento en uno de los recorridos más extensos registrados para un eclipse solar total.