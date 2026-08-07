Desprendimiento de gigantesco iceberg permitió a científicos descubrir una “ciudad” nunca antes vista

El desprendimiento de un gigantesco iceberg (A-68) del estante de hielo Larsen C no solo fue un evento geológico de gran magnitud, sino que se convirtió en una oportunidad científica sin precedentes. Al retirarse esta masa de hielo, quedó expuesto un lecho marino que había permanecido oculto y protegido durante siglos, permitiendo a un equipo de investigadores explorar lo que antes era totalmente inaccesible.

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Un acceso inesperado a las profundidades

La región occidental del Mar de Weddell siempre ha sido un desafío para la ciencia debido a sus condiciones extremas. Russell B. Connelly y su equipo de investigación explican en su estudio: “La región alrededor de la plataforma de hielo Larsen C ha sido en gran medida inaccesible debido a su lejanía, frío extremo, mares agitados, capa de hielo y aguas profundas”.

El ROV Lassie permitió a los científicos observar por primera vez esta remota región. Foto: Weddell Sea Expedition 2019

Sin embargo, gracias a la expedición del 2019 a bordo del buque SA Agulhas II y al uso de un vehículo operado por control remoto (ROV) llamado Lassie, los científicos lograron filmar el fondo marino en zonas que acababan de quedar libres de hielo. Lo que encontraron no fue un desierto biológico, sino una compleja red de asentamientos de peces que se asemeja a una “ciudad” sumergida.

Una metrópolis de vida submarina

El descubrimiento central consiste en una inmensa colonia de anidación del pez Lindbergichthys nudifrons, conocido como “notothenio de aleta amarilla”. Estos peces pertenecen a un grupo llamado crionototenioideos, que son especies que han evolucionado de forma única para sobrevivir en las gélidas aguas de la Antártida.

En total, se contabilizaron 1.036 nidos activos distribuidos en grupos a lo largo del fondo oceánico. Estos nidos son depresiones poco profundas en el sedimento, de forma circular y parabólica (similar a un plato hondo), donde los machos se encargan de proteger el área. Connelly et al. (2025) destacan la relevancia del hallazgo al afirmar:

“Este estudio documenta el primer descubrimiento de sitios de anidación mantenidos de Lindbergichthys nudifrons (yellowfin notie) en el mar de Weddell occidental”.

Arquitectura y geometría para la supervivencia

Lo más sorprendente para los investigadores fue que los nidos no estaban dispuestos al azar, sino que formaban patrones geométricos definidos. Se identificaron seis estructuras distintas, que incluyen formas de “media luna”, “líneas”, “óvalos” y “grupos compactos”.

Las agrupaciones de nidos podrían ser una estrategia para reducir el ataque de depredadores. Foto: Weddell Sea Expedition 2019

Esta organización no parece ser casualidad, sino una estrategia de defensa colectiva contra depredadores como las estrellas quebradizas o los gusanos cinta carnívoros.

Los científicos sugieren que, al agruparse, los peces reducen el riesgo individual de que sus huevos sean devorados, una táctica conocida en biología como la teoría de la “manada egoísta”. Según los autores del estudio: “Se cree que estos patrones han evolucionado como una forma de comportamiento de protección contra la depredación grupal”.

Un tesoro biológico que exige protección

Este hallazgo es una pieza fundamental para los esfuerzos de conservación internacional en el continente blanco. La presencia de estos hábitats tan estructurados y únicos es un argumento de peso para la creación del Área Marina Protegida del Mar de Weddell.

Los investigadores subrayan en su informe: “Nuestros resultados proporcionan precisamente esta evidencia para uno de los pocos sitios de anidación de peces documentados en todo el Mar de Weddell”.

La existencia de esta “ciudad” de peces demuestra que, incluso bajo las capas más densas de hielo, la naturaleza desarrolla sistemas de vida complejos que apenas estamos empezando a comprender. Proteger estos ecosistemas vulnerables es ahora una prioridad para asegurar que la riqueza biológica de la Antártida perdure frente a los cambios globales.