Abelardo De La Espriella en su primer discurso como presidente: “De nada sirve un diploma si no abre puertas al trabajo”

En su primer discurso oficial como presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella dedicó buena parte de su intervención a hablar sobre el futuro de la educación y las oportunidades que deberían encontrar los jóvenes al terminar sus estudios.

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El mandatario planteó que la formación académica debe estar relacionada con las necesidades del mercado laboral, pero también con la posibilidad de emprender, crear empresas y aportar al desarrollo del país.

Una educación que conduzca a oportunidades

Para De La Espriella, obtener un título universitario no debería representar únicamente la culminación de varios años de estudio. Su planteamiento apunta a que la formación también debe facilitar el acceso a un empleo o permitir que los jóvenes desarrollen sus propios proyectos.

“De nada sirve un diploma si este no abre las puertas al trabajo, al emprendimiento y a un mejor porvenir”, afirmó Abelardo De La Espriella durante su primer discurso como presidente.

En esa misma línea, aseguró que su Gobierno buscará mejorar la calidad académica, fortalecer la educación técnica y tecnológica y apoyar la formación universitaria.

El presidente puso la tecnología en el centro

Otro de los puntos destacados de su intervención estuvo relacionado con las nuevas tecnologías. El presidente sostuvo que Colombia debe prepararse para los cambios que están transformando la economía mundial.

Entre las áreas que mencionó estuvieron la inteligencia artificial, la programación, la ciencia de datos y la robótica. Se trata de campos que permiten trabajar con tecnologías digitales, analizar grandes cantidades de información o desarrollar sistemas automatizados.

“Colombia debe incorporarse plenamente a la Cuarta Revolución Industrial”, sostuvo el mandatario.

El presidente planteó formar jóvenes capaces de crear tecnología y no solo utilizarla. Foto: YouTube @Revista_Semana

Su propuesta no se limita a que los jóvenes aprendan a utilizar estas herramientas. De La Espriella afirmó que busca que Colombia pueda desarrollar conocimiento y tecnología propios.

“Ahí está el futuro, ahí está el presente. No quiero, queridos compatriotas, que nuestros jóvenes sean simples consumidores de tecnología creada en otras latitudes. Quiero que sean creadores innovadores y protagonistas del mundo digital”, expresó el presidente.

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Una advertencia sobre el papel de la educación

El discurso también tuvo un componente relacionado con la forma en que deben funcionar las instituciones educativas.

Abelardo De La Espriella aseguró que las aulas deben estar orientadas al conocimiento, la ciencia, las humanidades y el pensamiento libre. En ese contexto, rechazó que la educación sea utilizada con fines de propaganda política.

“La misión de la escuela consiste en enseñar a pensar, pero no en decirles a nuestros niños y jóvenes cómo tienen que pensar”, afirmó el presidente.

El reto de formar para el futuro

La intervención de Abelardo De La Espriella dejó así una apuesta que combina educación, empleo y tecnología. Su planteamiento es que los estudios deben ofrecer herramientas que permitan a los jóvenes encontrar oportunidades dentro del país.

La educación, según Abelardo, debe centrarse en el conocimiento y la libertad de pensamiento. Foto: Getty Images

Además de preparar nuevos profesionales, el mandatario habló de impulsar la investigación, la ciencia y la innovación como parte del desarrollo nacional.

Con este enfoque, la educación apareció como uno de los temas centrales de su primer discurso presidencial y como una de las áreas en las que planteó cambios para preparar a Colombia frente a las nuevas demandas del mundo laboral.