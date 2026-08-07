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Vicepresidenta del Banco Mundial felicitó a Abelardo De La Espriella y ofreció su respaldo a la nueva etapa de Colombia

Susana Cordeiro Guerra se pronunció por medio de su cuenta de X.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de agosto de 2026 a las 9:20 p. m.
Susana Cordeiro Guerra y Abelardo De La Espriella.
Susana Cordeiro Guerra y Abelardo De La Espriella. Foto: X/@scordeiroguerra y GETTY

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, felicitó a Abelardo De La Espriella por su llegada a la Presidencia de Colombia y expresó su disposición de continuar trabajando con el nuevo Gobierno en las principales prioridades económicas y sociales del país.

Abelardo De La Espriella será el segundo presidente de Colombia que es egresado de la Universidad Sergio Arboleda.
Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

A través de un mensaje dirigido al mandatario, Cordeiro Guerra señaló: “Felicitaciones, presidente, y mis mejores deseos para usted y para Colombia en esta nueva etapa”.

La funcionaria destacó además la conversación que sostuvo previamente con De la Espriella en Barranquilla, encuentro en el que, según sus palabras, quedaron identificadas varias áreas de interés común.

Abelardo De La Espriella se refirió a Ecopetrol y al fracking.
El presidente De La Espriella señaló el futuro de Ecopetrol y del ‘fracking’ en el país

Entre las prioridades mencionadas se encuentran la búsqueda de una mayor estabilidad fiscal, el fortalecimiento de la competitividad de la economía y la construcción de una sociedad más equitativa.

Estos objetivos, de acuerdo con Cordeiro Guerra, hacen parte de una agenda en la que el Banco Mundial está dispuesto a acompañar al país durante el nuevo periodo presidencial.

“Compartimos también su visión de poner a las regiones en el centro, ampliando las oportunidades y el bienestar para todos los colombianos”, señaló Cordeiro.