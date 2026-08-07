Rodrigo Lara reveló la estrategia del nuevo Gobierno para asegurar el Congreso: “Hay una separación nítida entre dos modelos de Estado”

Rodrigo Lara asumió oficialmente como ministro del Interior y desde sus primeras declaraciones dejó clara la estrategia que tendrá para construir las mayorías que necesitará el nuevo Gobierno en el Congreso de la República.

María Corina Machado envía mensaje tras la posesión de Abelardo De La Espriella: “Trabajaremos en conjunto”

“Nosotros ya logramos unas mayorías interesantes y estables en Cámara de Representantes, particularmente, y la mayoría de las comisiones cruciales”, aseguró Lara.

El ministro explicó que ahora buscarán establecer con claridad qué sectores acompañarán al Ejecutivo y cuáles estarán en la oposición. Además, anticipó la construcción de acuerdos dentro del Legislativo.

“Lo que viene ahorita es armar un esquema Gobierno-oposición muy claro, pactos muy grandes. Son casi 80 congresistas”, señaló.

Lara marca distancia con la oposición

El nuevo ministro del Interior también lanzó una fuerte declaración contra quienes, según él, desconocieron los resultados de las elecciones y promovieron una constituyente.

“Aquí estamos los que defendemos la Constitución, la separación de poderes, el Estado de derecho; ahí están los que no reconocen los resultados electorales, los que pretendían imponernos una Constituyente”, afirmó.

Álvaro Uribe envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: “Tranquilidad y felicidad para los colombianos”

Para Lara, el escenario político que comienza con el nuevo Gobierno evidencia “una separación nítida entre dos modelos de Estado: el que cree en la Constitución y el que puede verla de manera relativa”.

Aseguró que desde el Ministerio del Interior buscará “transparentar” las relaciones entre el Congreso y la rama ejecutiva, en medio del inicio de la nueva administración.