Rodrigo Lara reveló la estrategia del nuevo Gobierno para asegurar el Congreso: “Hay una separación nítida entre dos modelos de Estado”

Rodrigo Lara asumió oficialmente como ministro del Interior y desde sus primeras declaraciones dejó clara la estrategia que tendrá para construir las mayorías que necesitará el nuevo Gobierno en el Congreso de la República.
“Nosotros ya logramos unas mayorías interesantes y estables en Cámara de Representantes, particularmente, y la mayoría de las comisiones cruciales”, aseguró Lara.
El ministro explicó que ahora buscarán establecer con claridad qué sectores acompañarán al Ejecutivo y cuáles estarán en la oposición. Además, anticipó la construcción de acuerdos dentro del Legislativo.
“Lo que viene ahorita es armar un esquema Gobierno-oposición muy claro, pactos muy grandes. Son casi 80 congresistas”, señaló.
Lara marca distancia con la oposición
El nuevo ministro del Interior también lanzó una fuerte declaración contra quienes, según él, desconocieron los resultados de las elecciones y promovieron una constituyente.
“Aquí estamos los que defendemos la Constitución, la separación de poderes, el Estado de derecho; ahí están los que no reconocen los resultados electorales, los que pretendían imponernos una Constituyente”, afirmó.
Para Lara, el escenario político que comienza con el nuevo Gobierno evidencia “una separación nítida entre dos modelos de Estado: el que cree en la Constitución y el que puede verla de manera relativa”.
Aseguró que desde el Ministerio del Interior buscará “transparentar” las relaciones entre el Congreso y la rama ejecutiva, en medio del inicio de la nueva administración.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la gobernabilidad con el Congreso. Aseguró que habrá una separación “nítida” entre dos modelos de Estado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ONbCK9kY16— Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2026