María Corina Machado envía mensaje tras la posesión de Abelardo De La Espriella: “Trabajaremos en conjunto”

La opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de felicitación al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien se posesionó oficialmente en el cargo este viernes, 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella trazó la ruta de su Gobierno y lanzó advertencias a la izquierda: “No habrá espacios para maniobras que atenten contra la estabilidad de la Nación”

“Mi fuerza y mejores deseos al presidente Abelardo De La Espriella y a todo su equipo de gobierno en esta etapa desafiante que emprenden hoy al servicio del querido pueblo colombiano”, escribió la opositora en su cuenta de X.

Machado destacó la hermandad de los dos países y se comprometió a seguir trabajando de manera mancomunada y resaltó el proceso que inicia en Colombia con el cambio de gobierno, tras la salida de la izquierda.

“Colombia arranca ya un proceso de fortalecimiento institucional y democrático, y Venezuela lo hará muy pronto. Entonces, trabajaremos en conjunto para lograr garantizar el ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional en nuestros respectivos territorios, la seguridad de nuestra gente y la prosperidad”, dijo.