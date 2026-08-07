“Me impresionó su decisión”: subsecretario de Estado de EE. UU. celebró posesión de Abelardo De La Espriella

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó públicamente al pueblo colombiano y al nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras su posesión, en un mensaje publicado en la red social X.

Vicepresidenta del Banco Mundial felicitó a Abelardo De La Espriella y ofreció su respaldo a la nueva etapa de Colombia

Landau destacó especialmente la decisión del mandatario de realizar su juramentación en Cali, en lugar de Bogotá, interpretándola como una señal del compromiso del nuevo gobierno con la descentralización y con el desarrollo de las regiones del país.

“Me impresionó su decisión de juramentarse no en la capital de Bogotá, sino en Cali”, señaló el funcionario estadounidense, quien además incorporó un elemento personal a su mensaje al recordar que sus padres vivieron en la capital del Valle del Cauca entre 1954 y 1957.

Congratulations to the people of Colombia and their new President @ABDELAESPRIELLA! I was struck by his decision to be sworn in not in the capital of Bogotá, but in Cali (where, by coincidence, my own parents lived from 1954-57) as a sign of his commitment to decentralize the… pic.twitter.com/1y3bvZ7UJe — Christopher Landau (@DeputySecState) August 7, 2026

El subsecretario también manifestó la disposición de Washington para fortalecer la relación bilateral. “Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para el beneficio de ambos pueblos”, afirmó.

Landau cerró su mensaje con una expresión de entusiasmo: “¡Viva Colombia! ¡Viva USA!”, reforzando el tono amistoso de sus felicitaciones y su expectativa de cooperación entre ambos países.