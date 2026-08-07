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“Me impresionó su decisión”: subsecretario de Estado de EE. UU. celebró posesión de Abelardo De La Espriella

Christopher Landau se pronunció por medio de su cuenta de X.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de agosto de 2026 a las 10:36 p. m.
Presidente Abelardo De La Espriella y Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.
Presidente Abelardo De La Espriella y Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. Foto: Semana

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó públicamente al pueblo colombiano y al nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras su posesión, en un mensaje publicado en la red social X.

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Landau destacó especialmente la decisión del mandatario de realizar su juramentación en Cali, en lugar de Bogotá, interpretándola como una señal del compromiso del nuevo gobierno con la descentralización y con el desarrollo de las regiones del país.

“Me impresionó su decisión de juramentarse no en la capital de Bogotá, sino en Cali”, señaló el funcionario estadounidense, quien además incorporó un elemento personal a su mensaje al recordar que sus padres vivieron en la capital del Valle del Cauca entre 1954 y 1957.

El subsecretario también manifestó la disposición de Washington para fortalecer la relación bilateral. “Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para el beneficio de ambos pueblos”, afirmó.

Landau cerró su mensaje con una expresión de entusiasmo: “¡Viva Colombia! ¡Viva USA!”, reforzando el tono amistoso de sus felicitaciones y su expectativa de cooperación entre ambos países.

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