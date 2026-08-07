En medio de la ceremonia de posesión presidencial, la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, habló con SEMANA sobre el rol que asumirá en el mandato de Abelardo De La Espriella.

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Sobre el respaldo al presidente durante la gestión del Gobierno, la primera dama aseguró a SEMANA: “Hemos estado unidos siempre como familia para apoyarlo y esa será una causa compartida; estaré trabajando junto a él en una tarea social por Colombia”.

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Definición de las banderas sociales

Durante el diálogo con SEMANA, Ana Lucía Pineda detalló los sectores poblacionales hacia los cuales dirigirá los programas y proyectos institucionales. La agenda contempla la atención prioritaria a niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en las distintas regiones del país.

Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda. Foto: Instagram @analu_pineda

Al ser consultada sobre si estas líneas de acción definirán la orientación de su gestión pública, Pineda confirmó el enfoque asistencial que tendrá su oficina. La planificación buscará articular esfuerzos estatales en beneficio de los grupos vulnerables mediante estrategias coordinadas desde la Presidencia de la República.

Respecto a los ejes que guiarán su trabajo institucional, la primera dama afirmó: “Ese será mi sello de gestión; tendré varias banderas de trabajo dirigidas a la niñez, los adolescentes, las mujeres y las personas de la tercera edad”.

Trabajo conjunto con la Vicepresidencia

La primera dama anunció, además, que las labores asistenciales no se adelantarán de manera aislada desde el despacho presidencial. Las iniciativas sociales se articularán de forma permanente con la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, quien asumirá un rol activo en la ejecución de los planes territoriales.

Ana Lucía Pineda dijo que su “sello” como primera dama serán las causas sociales. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UavQfIzjk4 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2026

El trabajo coordinado entre ambas representaciones busca dar cobertura a los compromisos asumidos en el discurso de toma de posesión. Las dos funcionarias iniciaron la estructuración de la agenda conjunta al término de los actos protocolarios celebrados en la jornada de posesión.

Sobre la alianza para el desarrollo de estas tareas comunitarias, la primera dama concluyó: “A partir de hoy, empezaré a trabajar junto a la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, quien será mi compañera para sacar adelante estas banderas”.