“Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público”: Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella tomó posesión oficial como presidente de la República de Colombia, tras una ceremonia inédita adelantada en la Universidad Santiago de Cali, con la presencia de personalidades nacionales e internacionales.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Durante su primer discurso como mandatario, De La Espriella realizó varios anuncios que incluyeron temas de seguridad, economía, salud, entre otros. Además, dio mensajes contundentes sobre la democracia y las ramas del poder.

“Le digo a toda la ciudadanía: en el Gobierno del Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia. No habrá espacio para maniobras que atenten contra la estabilidad de la Nación ni contra el legítimo ejercicio del mandato”, señaló.

“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender la transformación más profunda de nuestro destino”, dijo De La Espriella, al asegurar que su Gobierno recuperará el orden, la libertad y la autoridad.

“Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público”, prometió el nuevo presidente del país, tras considerar que “ese equilibrio constituye una garantía irrenunciable de la libertad y de un principio republicano que debo proteger con cada una de mis actuaciones”.

Además, anticipó que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo será conducida por la transparencia. “El diálogo será institucional, bajo el escrutinio de los ciudadanos”, precisó.

“Mi Gobierno jamás interferirá ni atacará a los jueces. Nunca los señalaré. Ni pretendo invadir competencias que la Constitución le ha encargado a otras autoridades. Mi relación con la Rama estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco”, insistió.

Las 10 frases más contundentes del discurso presidencial de Abelardo De La Espriella

El mandatario colombiano también fue categórico en decir que no permitirá que haya hechos que puedan afectar a los ciudadanos y al territorio nacional.

“No habrá espacio para la intransigencia. Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas. No ignoro la magnitud de la tarea que hoy asumo y el inmenso peso de la responsabilidad que se deposita en mis hombros”, afirmó.

De La Espriella se refirió al ‘fantasma’ de una asamblea nacional constituyente, una idea que ha generado gran revuelo y que se le criticó al expresidente Gustavo Petro. “En mi Gobierno no se abrirá camino a una constituyente”, aclaró.