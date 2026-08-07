“Hasta siempre, comandante”: Gustavo Bolívar dedica extensa carta de despedida a Petro tras el fin de su Gobierno

Gustavo Bolívar publicó este viernes 7 de agosto una extensa carta de despedida al expresidente Gustavo Petro, quien terminó oficialmente su mandato después de cuatro años al frente de Colombia.

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Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, tituló su escrito “Petro, el último músico del Titanic” y aseguró tener sentimientos encontrados ante la salida del dirigente de izquierda de la Presidencia.

“Hoy, se fue Petro y no voy a fingir: una mezcla de sentimientos me invaden”, comenzó Bolívar, quien celebró que, contrario a lo que aseguraban algunos sectores, el ahora exmandatario entregó el poder al finalizar su periodo constitucional.

Un apartado llamativo llegó inmediatamente después. Bolívar sostuvo que la causa política que representa Petro habría sido frenada mediante “trampas” y anticipó que el expresidente continuará teniendo protagonismo.

“Pero hoy no muere Petro. Quienes lo conocemos, sabemos que volverá. Él sabe que la tarea está a medio camino y no morirá tranquilo hasta verla concluida”, destacó.

¿Por qué Bolívar comparó a Petro con los músicos del Titanic?

Para explicar su visión sobre el expresidente, Bolívar recurrió a una particular metáfora. Lo comparó con los músicos del Titanic, conocidos por continuar tocando mientras el transatlántico se hundía.

Según relató, después de la derrota presidencial de Petro en 2018, encargó al fallecido pintor y escultor Jorge Duque una obra en la que aparecían los músicos sumergidos en el océano mientras continuaban interpretando sus instrumentos.

“Por esa terquedad que lo mantiene firme, siempre he pensado que Petro es como los músicos del Titanic”, escribió.

Bolívar aseguró que, tiempo después, le mostró personalmente la pintura a Petro en su casa en Bogotá y sostuvo que el entonces dirigente “volvió a sonreír” al observarla.

A partir de esa imagen, el exfuncionario planteó una de las afirmaciones políticas más fuertes de su carta. Según él, quienes respaldan el proyecto de Petro consideran que su derrota no ocurrió únicamente en el terreno electoral.

“Por eso duele que quienes creemos en su lucha sintamos que la esperanza fue derrotada, no en las urnas, sino en la sombra de las trampas”, afirmó.

Bolívar no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje de agradecimiento a Petro. Foto: Semana

Bolívar defendió el legado del Gobierno Petro

Buena parte de la publicación estuvo dedicada a reivindicar las políticas desarrolladas durante los cuatro años de administración de Petro.

Bolívar destacó programas dirigidos a campesinos, adultos mayores, madres comunitarias, estudiantes, médicos residentes y miembros de la Fuerza Pública. También mencionó la educación superior gratuita y las obras sociales impulsadas durante el cuatrienio.

“Con aciertos y errores —porque ningún ser humano está por encima de ellos— Colombia es hoy un país más justo, más consciente, menos desigual, menos pobre y, sobre todo, más humano que hace cuatro años”, aseguró.

También agradeció personalmente a Petro por haber confiado en él para dirigir Prosperidad Social, entidad de la que estuvo al frente antes de participar nuevamente en política electoral.

Según Bolívar, durante su gestión quedaron encaminadas más de 200 obras destinadas a comunidades vulnerables, algunas de las cuales ya comenzaron a ser inauguradas.

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“Muy pronto te va a extrañar”

El exfuncionario también lanzó una advertencia sobre la etapa política que comienza con el nuevo Gobierno. Aseguró que parte del país podría cambiar su percepción sobre Petro si algunas de las reformas impulsadas durante su administración son modificadas o eliminadas.

“Hoy más de media Colombia está triste y muy pronto te va a extrañar”, señaló.

Agregó: “Cuando empiecen a desmontar las reformas, cuando vuelvan a convertir en mercancías los derechos de la gente, cuando regresen los recortes y muchos descubran demasiado tarde el valor que tuvieron, ya no será media Colombia la que te extrañe. Seremos muchos más”.

El mensaje adquiere especial relevancia en medio del cambio de poder y de la expectativa sobre las primeras decisiones que adoptará el Gobierno De La Espriella frente a las políticas heredadas de la administración Petro.

Gustavo Bolívar y Gustavo Petro fueron cercanos durante el Gobierno. Foto: Semana

“Aquí estaremos esperándote para la segunda victoria”

Bolívar cerró la carta dejando claro que, desde su perspectiva, la salida de Petro de la Presidencia no significa su retiro de la vida política.

“Vuelve pronto, comandante”, escribió antes de asegurar que todavía no ve otro dirigente capaz de enfrentarse simultáneamente a diferentes sectores de poder sin abandonar sus convicciones.

Bolívar fue todavía más lejos y habló de una nueva victoria política. “Aquí estaremos esperándote para la segunda victoria, para la segunda transformación”, afirmó.

La despedida terminó retomando la metáfora que atraviesa toda la carta: “Los gobiernos terminan, pero hay músicos que siguen tocando cuando el barco ya se ha hundido”.

“Hasta siempre, comandante Petro. Descansa un poco porque para quienes creemos en esta utopía, la tarea empieza hoy”, concluyó Bolívar.