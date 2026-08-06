Gustavo Bolívar lanzó advertencia tras el fin del Gobierno de Petro: “Se acordarán de mí”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, publicó un video en su cuenta de X en el que aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro fue víctima de un supuesto “golpe blando económico” y afirmó que, ahora que terminó el mandato, empezarán a destrabarse varias decisiones institucionales y económicas.

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“Se acabó el gobierno Petro y se va a acabar el golpe blando económico que le dieron durante cuatro años para que la economía no creciera. Se acordarán de mí lo que va a pasar”, dijo al inicio de su intervención.

Bolívar planteó cuatro pronósticos que, según él, demostrarían esa teoría. El primero está relacionado con la reforma pensional, actualmente bajo estudio de la Corte Constitucional. El exfuncionario aseguró que el alto tribunal la aprobará “por arte de magia” en los próximos días o semanas, pese a que, según afirmó, ha permanecido represada durante dos años.

En segundo lugar, sostuvo que las tasas de interés comenzarán a disminuir. Para argumentar su posición, afirmó que el Banco de la República recibió las tasas en 9 % y las entrega en 12 %, pese a que, según dijo, la inflación pasó de 11,8 % a cerca del 6 %. “Mantienen las tasas suba y suba para que no crezca la economía porque no les convenía que a Petro le fuera bien”, señaló.

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Como tercer punto, Bolívar aseguró que las declaratorias de emergencia económica que, según él, el Consejo de Estado le negó reiteradamente al gobierno Petro, comenzarían a ser aprobadas durante la administración del presidente Abelardo De La Espriella. En ese momento del video hizo un lapsus y dijo “por arte de mafia”, antes de corregirse inmediatamente por “arte de magia”.

Finalmente, el exfuncionario afirmó que las reformas tributarias y las leyes de financiamiento que el Congreso rechazó en varias oportunidades durante el gobierno anterior también empezarían a recibir luz verde. “Anoten esas cuatro cosas”, concluyó Bolívar al cerrar su mensaje.