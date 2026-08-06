“No me declararía en desobediencia civil”: Pedro Sánchez, ministro de defensa saliente

En entrevista con SEMANA, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, tomó distancia del presidente Gustavo Petro, e indicó que no se declararía en desobediencia civil, como sí lo ha dicho el jefe de Estado saliente.

“No me declararía en desobediencia civil”, le dijo Sánchez a SEMANA.

El presidente saliente Gustavo Petro, ha insistido en un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial y dijo que se declararía en desobediencia civil frente al gobierno de Abelardo De La Espriella.

El ministro de Defensa también indicó que la seguridad para la posesión de De La Espriella en Cali este 7 de agosto está garantizada pese a las amenazas de acciones terroristas de grupos criminales, en especial las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.