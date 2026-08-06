En entrevista con SEMANA, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, tomó distancia del presidente Gustavo Petro, e indicó que no se declararía en desobediencia civil, como sí lo ha dicho el jefe de Estado saliente.
“No me declararía en desobediencia civil”, le dijo Sánchez a SEMANA.
El presidente saliente Gustavo Petro, ha insistido en un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial y dijo que se declararía en desobediencia civil frente al gobierno de Abelardo De La Espriella.
“No me declararía en desobediencia civil”: Pedro Sánchez, ministro de Defensa saliente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/J2u3Crivwg— Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2026
El ministro de Defensa también indicó que la seguridad para la posesión de De La Espriella en Cali este 7 de agosto está garantizada pese a las amenazas de acciones terroristas de grupos criminales, en especial las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.