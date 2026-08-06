Sebastián Guanumen, quien recomendó a la campaña de Gustavo Petro “correr la línea ética” en 2022, regresó a Colombia

No pasó desapercibido para la opinión pública el regreso a Colombia de Sebastián Guanumen, recordado por participar en la campaña de Gustavo Petro en 2022 y sugerir “correr la línea ética” contra los contradictores políticos de la izquierda.

Guanumen fue visto en la develación del retrato de la ministra saliente de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en Bogotá. Él apareció en fotografías junto a la funcionaria que fueron compartidas en las redes sociales de la entidad.

Durante el Gobierno del Pacto Histórico, el hombre fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la República de Chile. Su regreso al país ha generado revuelo en la opinión pública.

Guanumen ha estado envuelto en múltiples polémicas. Una de ellas tiene que ver con la revelación de los Petro videos por parte de SEMANA, donde quedó en evidencia los movimientos que hacía en el equipo de comunicaciones del entonces aspirante a la Casa de Nariño.

La verdadera historia de Sebastián Guanumen, el ‘petrólogo’ sin ética

Como se recordará, en medio de una reunión virtual, uno de los asistentes preguntó sobre el margen ético de las acciones de confrontación que iban a implementar, a lo que el joven respondió:

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino en una línea lateral de defensa y ataque. Y eso significa que la línea ética se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, dijo en su momento Guanumen.