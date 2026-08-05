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Registrador Nacional, Hernán Penagos, lanza contundente mensaje al Gobierno: “No hay duda de los resultados electorales”

Dos días antes de la posesión de Abelardo De La Espriella, confirman una vez más que los resultados fueron verídicos.

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María Fernanda Orjuela Espitia

5 de agosto de 2026 a las 9:58 p. m.
Registraduría da balance tras cierre de las urnas.
Registraduría da balance tras cierre de las urnas. Foto: Registraduría.

El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió este miércoles 5 de agosto a las versiones que han circulado desde el Gobierno sobre presuntas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales y aseguró que dichos señalamientos no cuentan con sustento técnico. Además, defendió la transparencia del proceso electoral y pidió manejar con responsabilidad la información relacionada con los comicios.

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Penagos explicó por medio de un comunicado que las afirmaciones que atribuyen supuestas alteraciones de la voluntad popular a algoritmos o mecanismos informáticos desconocen el funcionamiento del sistema electoral colombiano y la manera en que está organizado el censo electoral.

En ese sentido, recordó que el proceso cuenta con garantías técnicas, jurídicas y ciudadanas que permiten asegurar la seguridad, integridad, trazabilidad y confiabilidad de los resultados.

El registrador también señaló que este tipo de análisis ya se ha presentado en elecciones anteriores, incluidas las de 2018 y 2022, sin que ello representara una alteración en los resultados. “No hay duda alguna de lo que aquí se ha venido presentando ni de los resultados”, afirmó.

Asimismo, extendió una invitación a las empresas dedicadas a la verificación de datos para que revisen de manera independiente los resultados de las pasadas elecciones presidenciales y corroboren, desde un análisis estadístico, que no existe ninguna anomalía en el comportamiento de la votación.

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Finalmente, Penagos pidió actuar con responsabilidad frente a la información relacionada con el proceso electoral y advirtió que la difusión de versiones sin sustento ha derivado en ataques contra la Registraduría y sus funcionarios. También destacó que más de 260.000 testigos electorales hicieron presencia en las mesas de votación, una de las principales garantías de transparencia del sistema democrático colombiano.