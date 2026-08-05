Registrador Nacional, Hernán Penagos, lanza contundente mensaje al Gobierno: “No hay duda de los resultados electorales”

El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió este miércoles 5 de agosto a las versiones que han circulado desde el Gobierno sobre presuntas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales y aseguró que dichos señalamientos no cuentan con sustento técnico. Además, defendió la transparencia del proceso electoral y pidió manejar con responsabilidad la información relacionada con los comicios.
Penagos explicó por medio de un comunicado que las afirmaciones que atribuyen supuestas alteraciones de la voluntad popular a algoritmos o mecanismos informáticos desconocen el funcionamiento del sistema electoral colombiano y la manera en que está organizado el censo electoral.
En ese sentido, recordó que el proceso cuenta con garantías técnicas, jurídicas y ciudadanas que permiten asegurar la seguridad, integridad, trazabilidad y confiabilidad de los resultados.
El registrador también señaló que este tipo de análisis ya se ha presentado en elecciones anteriores, incluidas las de 2018 y 2022, sin que ello representara una alteración en los resultados. “No hay duda alguna de lo que aquí se ha venido presentando ni de los resultados”, afirmó.
Una vez más el registrador Hernán Penagos desmintió a Gustavo Petro y aseguró que la narrativa de fraude del Ejecutivo “no tiene sustento técnico alguno”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IgVP4KpjQT— Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2026
Asimismo, extendió una invitación a las empresas dedicadas a la verificación de datos para que revisen de manera independiente los resultados de las pasadas elecciones presidenciales y corroboren, desde un análisis estadístico, que no existe ninguna anomalía en el comportamiento de la votación.
Finalmente, Penagos pidió actuar con responsabilidad frente a la información relacionada con el proceso electoral y advirtió que la difusión de versiones sin sustento ha derivado en ataques contra la Registraduría y sus funcionarios. También destacó que más de 260.000 testigos electorales hicieron presencia en las mesas de votación, una de las principales garantías de transparencia del sistema democrático colombiano.