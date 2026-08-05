“Nos faltó tiempo para terminar la tarea”: mensaje de Germán Ávila, a Gustavo Petro, en su carta de renuncia

Un mensaje que trajo al presente los recuerdos con los cuales se evidencia la cercana relación de amistad que ha habido entre ellos, estampó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en su carta de renuncia presentada al presidente Gustavo Petro, a quien se dirigió como “compañero Presidente”.

Ávila, de 65 años, habló de la larga travesía que han recorrido: unos 55 años, según menciona en la misiva, en la que además, señala la palabra “renuncia” como inevitable, pese a que había estado excluida del vocabulario entre ellos.

El presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Presidencia/Colprensa

Dentro de los mensajes que expuso Ávila, a quien fuera su jefe por algún tiempo, está el de una vivencia que tuvieron en la juventud, según la cual, hablaron del reto que asumirían algún día, de liderar el país. “Esa prematura certeza se volvió realidad”.

Ahora, al finalizar el mandato, el ministro de Hacienda le dijo a Petro: “nos faltó tiempo para terminar la tarea”.