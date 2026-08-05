Imponente detalle de la Conmebol para Atlético Nacional: se lo entregó y le dijo “bicampeón y máximo ganador”

Atlético Nacional recibió un imponente detalle de la Conmebol y las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales. El equipo verde pudo ser merecedor de ese regalo debido a su condición de bicampeón de la Copa Libertadores, la cual ganó en las ediciones de 1989 y 2016, lo que catapulta su grandeza en el fútbol colombiano.

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La Conmebol se pronunció en las redes sociales y todo hace parte de una actualización de sus imágenes conmemorativas para los campeones de la Copa Libertadores. Para clubes como Independiente, River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Sao Paulo, Cruzeiro, Olimpia, entre otros, también hubo detalle y los nuevos parches llaman la atención.

En el caso de Atlético Nacional, por un lado, está el trofeo de la Copa Libertadores, y por el otro, los años en que la pudo ganar, siendo el único bicampeón de Colombia en el torneo más relevante de la Conmebol a nivel de clubes. Asimismo, esta gesta continental le ha permitido ser considerado el equipo más grande del fútbol colombiano.

Jugadores del Atlético Nacional alzan el trofeo de campeones de la Copa Bridgestone Libertadores 2016 tras vencer a Independiente del Valle. Foto: LatinContent via Getty Images

Precisamente, la Conmebol también exalta la condición de grandeza de Atlético Nacional en Colombia, pues lo llama el “máximo ganador”, y no se equivoca, pues lleva 18 estrellas en su escudo, número que ningún otro club tiene en el fútbol colombiano. En total, son 37 trofeos oficiales, sumando la Superliga y Copa Colombia.

Imagen de la Conmebol Foto: Conmebol

“Los nuevos parches de la Conmebol Libertadores: Atlético Nacional, bicampeón y máximo ganador del fútbol colombiano”, dice la publicación de la Conmebol. En este 2026, Nacional no participó en la Libertadores, y quedó eliminado de forma prematura en la Sudamericana.

Palmarés de Atlético Nacional

18 Ligas: 1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I y 2024-II

8 Copas Colombia: 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025

4 Superligas de Colombia: 2012, 2016, 2023 y 2025

2 Copas Libertadores: 1989 y 2016

2 Copas Merconorte: 1998 y 2000

2 Copas Interamericanas: 1990 y 1997

1 Recopa Sudamericana: 2017

Antes, el parche conmemorativo para los ganadores de la Copa Libertadores, solamente salía el número de títulos ganados. Tras la actualización, salen los años donde fueron conquistados y se resalta el color del equipo ganador más el trofeo del certamen.

Atlético Nacional sigue en carrera por clasificar a la edición 2027 y así luchar por su tercera corona continental. El otro título para Colombia en este torneo lo tiene el Once Caldas, tras el logro obtenido en el 2004.