Tras delicada cirugía de Eduardo Emilio Vilarete, Dimayor y FCF se pronunciaron: gesto conmovió al FPC

Eduardo Emilio Vilarete, leyenda del FPC, se sometió recientemente a una cirugía en Bogotá, donde le amputaron su pierna izquierda debido a un cáncer (sarcoma). Así lo había contado la hija del exjugador, Angélica Vilarete, a Gol Caracol.

La intervención fue exitosa y luego de ello Vilarte recibió la visita del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, y del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en la clínica Los Nogales de Bogotá.

Eduardo Emilio Vilarete junto a Carlos Mario Zuluaga (izq.) y Ramón Jesurún (der.). Foto: Dimayor - API.

América de Cali anuncia decisión por el caso Yhormar Hurtado: respuesta a Dimayor

Estas son las cadenas de TV internacionales que suenan como competencia de Win Sports por los derechos del FPC

Vilarete se desempeñó como delantero y deslumbró en las canchas del país tras anotar más de 200 goles oficiales. Lo recuerdan con especial cariño en Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Atlético Nacional y Unión Magdalena. Este último, el equipo de su natal Santa Marta.

De hecho, con Atlético Nacional hizo historia y quedó en los libros dorados. Dos veces se coronó como campeón con el verde de Antioquia, en 1976 y 1981. También dejó huella en Deportivo Pacífico de Perú, obteniendo el Campeonato Regional (Zona Norte) en 1990.

A veces la vida nos pone pruebas gigantes.

Este lunes a Eduardo Emilio Vilarete le amputarán su pierna izquierda en la Clínica Los Nogales, Bogotá, para salvarle la vida.

No había otro camino.

Él está anímicamente muy fuerte.

Noticia de GonzaloAlzate. @nacionaloficial pic.twitter.com/ZPXKYIQMy4 — Santy Martínez (@SantyMartinezM) August 2, 2026

Dimayor y FCF se unen y acompañan a Eduardo Emilio Vilarete

“La División Mayor del Fútbol Colombiano -Dimayor-, y la Federación Colombiana de Fútbol -FCF-, expresan su solidaridad y acompañamiento a Eduardo Emilio Vilarete, histórico delantero del fútbol colombiano, quien atraviesa un delicado momento de salud”, arranca el comunicado del máximo ente del FPC.

Y añade: “Como muestra del respaldo y reconocimiento a su legado, el presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, lo visitaron para expresarle personalmente un mensaje de cercanía, afecto y fortaleza, así como el agradecimiento de todo el Fútbol Profesional Colombiano por todo lo que aportó dentro y fuera de las canchas”.

También aclara que fueron los 36 clubes del FPC quienes se unieron para enviarle un mensaje de fortaleza a una de las glorias que dejó el balompié nacional.

El comunicado también se presentó como una oportunidad para volver a colocar como tema de conversación el legado de Eduardo Emilio Vilarete. Fueron varios clubes los que lo tuvieron en sus filas cuando estuvo activo.

“A lo largo de su carrera, defendió los colores del Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y Deportes Tolima. También hizo parte de la Selección Colombia en un Torneo Preolímpico, una Copa América y dos Eliminatorias”.

Se esperan más detalles sobe el estado de salud de Vilarete.